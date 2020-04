Enquête: "60% voetbalfans wil compensatie voor geschrapte matchen” BF

29 april 2020

06u09 0 Belgisch voetbal De abonnementenverkoop bij de Belgische profclubs voor volgend seizoen staat ‘on hold’. Geen wonder, gezien de onzekerheid over de format en of er wel voetbal met publiek zal zijn. Een meerderheid van de fans wil nu een compensatie voor de gemiste play-offduels.

De overkoepelende fanvereniging Belgian Supporters hield zopas een enquête onder de leden met één hamvraag: indien u als fan al betaald heeft voor de play-offs via het abonnement bij de seizoensstart of indien u al betaald heeft voor een extra PO-abonnement, wil u dan een compensatie krijgen als die play-offs niet doorgaan? 60% zegt daarop ja, geeft Eddy Janssis als voorzitter van Belgian Supporters in primeur mee. Die fans konden ook de keuze aangeven hoe ze die compensatie willen zien. 65% pleit voor een verminderde abonnementskost volgend seizoen, 15% voor een vergoeding in waardebonnen (drank/eten), en 15% voor een terugbetaling.

De profclubs leven nu in grote onzekerheid over de abonnementsstrategie. Ze weten niet wanneer het nieuwe seizoen zal beginnen en hoe - met of zonder publiek. Dat bemoeilijkt ook een compensatieregeling voor gemiste duels dit seizoen. “We hebben nog geen abo’s verkocht voor het seizoen 2020-2021, maar wel al duizenden voor PO 1", laat Standard weten. “We wachten nu de officiële beslissing van de Pro League af over het einde van het seizoen. Pas dan kunnen we met onze fans communiceren.” Bij Genk konden de fans begin vorig seizoen al een abonnement inclusief play-offs kopen. CEO Erik Gerits: “We werken aan compensatieformules, maar willen eerst meer weten over de start van het nieuwe seizoen en de format.” Haast alle clubs worstelen met dezelfde vraag: zullen de fans bereid zijn enkele honderden euro’s neer te tellen voor een abonnement als ze niet eens weten of ze mogen gaan kijken?

Juni en juli

Voor de clubs staat zo een belangrijke inkomstenbron op het spel. Auditbedrijf Deloitte berekende de totale inkomsten aan ticketgelden van de profclubs in het seizoen 2017-2018 op 92,5 miljoen euro - een aanzienlijk deel daarvan stroomt binnen via abonnementen. Sporteconoom Trudo Dejonghe verwacht dat de onzekerheid over de verkoop de clubs bijkomend financieel treft: “Dat abonnementsgeld komt vaak binnen in juni en juli. Dat is een vorm van cashflow die de clubs nu misschien niet gaan hebben.”

