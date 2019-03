En plots knielen bij de aftrap alle spelers van La Louvière-Centre, allen ingeschreven als ‘vrijwilligers’ ODBS

26 maart 2019

12u31

Bron: Antenne-Centre/La Dernière Heure 0 Belgisch voetbal Een symbolische en tegelijkertijd ongewone actie bij de aftrap van La Louvière-Centre tegen Solières in de tweede amateurklasse. Tijdens de openingsminuut knielden de spelers bij wijze van protest.

Alsof ze ter dood veroordeeld waren, zo zaten de spelers van La Louvière-Centre er zondag bij meteen na de eerste baltoets. Een actie in samenspraak met de scheidsrechter en de tegenstander, dat de bal in eigen rangen rustig rondtikte. La Louvière, dat recent autoritair kampioen werd in de reeks, wou op die wijze protesteren tegen Charles-Eric Clesse, arbeidsinspecteur van de provincie Henegouwen die de strijdt aanbindt tegen voetbalclubs die zich niet aan de regels houden. Zo zou La Louvière-Centre een loopje nemen met de RSZ-bijdragen die het op de lonen van de spelers moet betalen aan de sociale zekerheid. Een onderzoek is ingesteld. Eerder werden clubs als Olympic Charleroi en Stade Braine om diezelfde reden bestraft met degradatie.

“Ze schrijven al hun spelers, zonder uitzondering, in als vrijwilligers. Daar zitten zelfs Franse werklozen bij. Niemand is in orde met de sociale zekerheid Charles-Eric Clesse

In de voetbaltalkshow ‘La Tribune’ op RTFB had Clesse gesteld dat de Franse spelers hun inkomsten uit het voetbal niet aangaven. “Op zo’n manier beschuldig je niemand - er is nog altijd het vermoeden van onschuld", aldus staflid Mohamed Dahmane, ex-aanvaller van onder andere Club Brugge voor de micro van Antenne Centre. “We maken ons alvast geen zorgen.”

In een interview vorige week met La Dernière Heure had Clesse de situatie bij La Louvière-Centre aan de kaak gesteld. “Ze schrijven al hun spelers, zonder uitzondering, in als vrijwilligers. Daar zitten zelfs Franse werklozen bij. Niemand is in orde met de sociale zekerheid. Alleen verplaatsingskosten worden aangegeven en winstpremies. Kijk, ik ben niet voor of tegen specifieke clubs, ik wil gewoon dat de Henegouwse amateurclubs de wetten naleven. Want dit klopt helemaal niet. Kan er me iemand uitleggen waarom een club als RAAL (het andere La Louvière dat zevende staat in dezelfde reeks, nvdr) het moeilijk heeft om spelers aan te trekken, hoewel zij hun spelers maandelijks bedragen tussen 800 en 1.800 euro betalen? Terwijl er in die reeks andere clubs beweren dat ze het louter doen met vrijwilligers die zich jaarlijks tevreden stellen met 1.600 euro... Als dat het geval zou zijn, moet iedereen toch voor RAAL willen spelen? Maar niemand die het doet.”