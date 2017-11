En opnieuw vliegt een trainer: Eupen stelt gewezen Real Madrid-ster Claude Makelele aan Redactie

11u29 2 belga/reuters/afp Claude Makelele. Belgisch Voetbal Verrassing van formaat in Eupen. Daar wordt de Spanjaard Jordi Condom de laan uitgestuurd en vervangen door niemand minder dan Claude Makelele. De 44-jarige Fransman was in zijn topperiode basisspeler bij Real Madrid.

Eupen is sinds het voorbije weekend de nieuwe rode lantaarn in 1A ondanks een knappe 4-4 bij Sint-Truiden. Eupen is na nauwelijks 14 speeldagen al de zevende club in 1A die zijn trainer ontslaat. Eerder beslisten ook al Sint-Truiden (Márquez López), Lokeren (Kristinsson), AA Gent (Vanhaezebrouck), Anderlecht (Weiler), KV Oostende (Vanderhaeghe) en KV Mechelen (Ferrera) hun coach.

Verloren WK-finale

Makelele speelde voor Nantes, Marseille, Celta de Vigo, Real Madrid, Chelsea en PSG. Hij pakte titels in Frankrijk, Spanje en Engeland en won met Real Madrid de Champions League in 2002, toen hij deel uitmaakte van de zogenaamde 'Galacticos' van voorzitter Florentino Perez. Hij was ook 13 jaar lang Frans international en behaalde met de Haantjes de WK-finale in 2006. Die ging verloren tegen Italië. Hij was er ook bij op het WK 2002 en speelde twee EK's.

belga/reuters/afp Makelele viert een Madrileense goal in de Champions League met Roberto Carlos, Figo en Zidane.

Zijn trainerscarrière begon hij in Parijs, waar hij tussen 2011 en 2013 asisstent-coach was van PSG. Vervolgens ging het naar Bastia en werd hij opgenomen in de trainersstaf van het Britse Swansea, waar hij eerder dit jaar vertrok.

belga/reuters/afp Bij de Franse nationale ploeg, met Thierry Henry die hem over de bol aait.

Condom weigert nieuwe fuctie

Volgens Eupen drong een trainerswissel zich op "gezien de sportieve ontwikkelingen van de laatste weken, gecombineerd met de huidige klassering". "Om met succes de nieuwe uitdagingen van de komende weken aan te gaan" werd beslist Jordi Condom te bedanken voor bewezen diensten. Eupen bood hem een nieuwe functie aan, maar dat weigerde Condom. "Onze deur zal altijd voor Jordi en zijn familie open staan", luidt het.

BELGA Jordi Condom.

Jordi Condom was sinds 2012 als T2 aan de slag bij Eupen. Hij werd er in maart 2015 hoofdtrainer na het vertrek van zijn landgenoot Bartolomé Marquez Lopez. Onder Condom promoveerde Eupen in 2016 naar de hoogste klasse. Na een twaalfde plaats vorig seizoen, staat Eupen dit seizoen na veertien speeldagen zestiende en laatste. Vorige zaterdag speelde Eupen 4-4 gelijk op het veld van STVV.

Vechtlust en fairplay

Makelele belichaamt volgens Eupen "vechtlust en tegelijkertijd fairplay". "We zijn ervan overtuigd dat Claude Makélélé met zijn persoonlijkheid, ervaring en motivatie ons team zeker zal helpen om de volgende 2,5 jaren zijn doelen te bereiken". Makélélé wordt morgen/dinsdag om 13u30 voorgesteld in Eupen. Hij zal dan ook zijn eerste training leiden.