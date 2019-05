En nu afmaken tegen Club Brugge? “Heerlijk dit, op naar volgende week” GVS

03 mei 2019

23u13

Bron: Proximus Sports 0 Play-off 1 Negen punten voor op Club Brugge. Racing Genk kan de titel nog wat meer ruiken. “Volgende week kan het inderdaad al bingo zijn, maar voorlopig zit ik maar met één ding in het hoofd: bij een vier op negen zijn we altijd kampioen”, sprak een nuchtere Philippe Clement na de partij.

“Ik denk dat iedereen had verwacht dat het maar 1-0 ging worden”, stelde Leandro Trossard na de wedstrijd voor de microfoon van Proximus Sports. “Maar we lieten zien wat we waard zijn. 4-0 is fantastisch, want ze schopten veel en wilden het spel vertragen. We lieten ons daar niet door afleiden. Heerlijk, dit. En een statement. Op naar volgende week, waar we het hopelijk kunnen afmaken tegen Club Brugge.”

Berge: “Fans en wij zijn een perfecte match”

“We vochten van in het begin”, stelde Sander Berge na de partij. “Mede dankzij de fans, zij tillen ons met hun ambiance naar een hoger niveau. Ons voetbal met die supporters, dat is een perfecte match. 4-0 is inderdaad een statement. We wisten op voorhand waar de sleutel lag: druk zetten, zelf opbouwen en hen geen kans geven om te counteren. Onze 18 op 21 is formidabel. Dit toont hoe sterk we echt zijn. De energie die we uit elke wedstrijd puren, nemen we mee naar de volgende match. En nu de titel? Dit was alvast een belangrijke driepunter met het oog op Club Brugge.”

Clement: “Deze jongens verdienen de titel”

Ook trainer Philippe Clement was in de wolken. “Dit is een fantastische avond voor de hele club. Mijn spelers zijn in deze play-offs naar een hoger niveau gegroeid. Niet enkel de resultaten, maar ook de manier waarop. Je moet Antwerp in de fout laten gaan, vanaf minuut één druk zetten. Met lef voetballen. Nu kunnen we vanuit de zetel zien wat Club doet. Misschien is het volgende week al bingo, maar op dit moment ben ik enkel bezig met dat we met een 4 op 9 kampioen zijn. Deze jongens verdienen de titel, maar door de halvering van de punten zijn we er nog niet.”