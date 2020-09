Ellendige avond voor Genk: twee rode kaarten en zware 5-2-nederlaag tegen swingend Beerschot SVL

14 september 2020

22u08 2 Beerschot BEE BEE 5 einde 2 GNK GNK KRC Genk Belgisch voetbal Doffe ellende, daarmee is de match van Racing Genk in Beerschot het best samen te vatten. In een knotsgekke match kregen de Limburgers 5 goals en 2 rode kaarten om de oren. Afstraffing. Beerschot swingde onder leiding van Raphael Holzhauser naar een verdiende zege. Beerschot wordt alleen tweede, Genk blijft achter met een schamele 5 op 15. De zwanenzang van Hannes Wolf?

De match van alles of niets voor Hannes Wolf, zo werd vooraf aangekondigd. Toch was het Beerschot dat met veel meer lef en kwaliteit aan de wedstrijd begon. De thuisploeg zag die sterke start beloond met een snel doelpunt na een héérlijke aanval. Deviatie Noubissi, afgemeten voorzet Van den Bergh en prima binnenschuiver van wie anders dan Raphael Holzhauser. Genk kwam niet in het stuk voor, maar had geluk dat Van den Bergh vijf minuten later Maehle onderuit moffelde in de zestien. Geldhof was na een VAR-interventie onverbiddelijk: penalty. Onuachu kweet zich perfect van zijn taak en liet Vanhamel geen kans: 1-1 na 20 minuten. De Limburgers namen nadien het heft in handen, Beerschot zakte wat weg. De bezoekers creëerden echter geen grote kansen, tot Vanhamel zich even Manuel Neuer waande. Zijn poging tot uitkappen van Onuachu mislukte volledig, de Nigeriaan tikte de 1-2 simpel binnen, maar gebruikte daarbij de hand. Vanhamel en Beerschot mochten een kaarsje branden dat ze niet met een achterstand de rust in gingen.

Na de rust begon het spektakel pas echt. Na nog geen vijf minuten opende ‘Schilderwerken Holzhauser’ wederom zijn deuren. De Oostenrijker draaide een vrije trap haarfijn op het hoofd van de inlopende Bourdin, die Vukovic kansloos liet. Het was het moment waarop Genk de pech als dominosteentjes over zich heen begon te krijgen. In 10 minuten tijd pakten Cuesta en Bongonda rood én trapte Holzhauser zijn tweede binnen vanaf de stip. Dessers bood de negen overgebleven Genkies nog even een levenslijn, maar Vorogovskyi en Noubissi maakten er nog een échte afstraffing van. 5 goals om de oren en amper 5 punten na evenveel speeldagen. Is het doodsvonnis van trainer Hannes Wolf met deze wanprestatie getekend?



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.