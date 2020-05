Elke club mag drie teams doorgeven waar het zonder fans liever niet tegen wil spelen GVS

18 mei 2020

12u54 0 Belgisch voetbal De profvoetbalclubs mogen in aanloop naar het seizoen 2020-2021 aan kalendermanager Nils Van Brantegem doorgeven tegen welke drie tegenstanders ze liefst geen thuiswedstrijd achter gesloten deuren afwerken.

De voetbalcompetitie in de Jupiler Pro League gaat in principe in het weekend van 7 augustus van start volgend seizoen. In 1B is de richtdatum voor de eerste speeldag van het seizoen 2020-2021 twee weken later op 21 augustus. Aangezien sportcompetities voorlopig tot en met 31 juli verboden zijn, maar massa-evenemten tot en met 31 augustus niet toegelaten worden, is het mogelijk dat de eerste speeldagen (minstens deels) achter gesloten deuren zullen plaatsvinden.

De Pro League bereidt zich daarop voor, ook wat de kalender betreft. Behalve de gebruikelijke criteria, zal kalandermanager Nils Van Brantegem ook rekening houden met de voorkeuren van de teams met betrekking tot deze wedstrijden achter gesloten deuren. Elke ploeg zal drie tegenstanders moeten doorgeven tegen wie ze in augustus niet achter gesloten deuren willen spelen. Sommige teams spelen liever geen streekduels zonder publiek, omdat die matchen meer inkomsten opleveren. Hetzelfde geldt voor thuismatchen tegen topclubs. Van Brantegem kan niet alle wensen inwilligen, maar probeert toch twee van de drie verzoeken te respecteren.

Van Brantegem hoopt de kalender rond te hebben ten laatste op 20 juni, zelfs al zal op dat moment misschien nog niet duidelijk zijn wie de plek van Waasland-Beveren inneemt.

