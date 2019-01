Elf 'Ratten' versus elf 'Kakkers': Beerschot-Wilrijk en KVM gewikt en gewogen, op basis van elf cijfers Axel Brisart

26 januari 2019

09u00 0 Belgisch Voetbal Elf ‘Ratten’ tegen elf ‘Kakkers’. Vanavond bekampen titelconcurrenten in 1B Beerschot-Wilrijk en KV Mechelen elkaar op ‘t Kiel. Beide ploegen gewikt en gewogen, op basis van elf cijfers.

Spelers met ervaring in eerste klasse

Beerschot-Wilrijk: 9

Negen spelers van Beerschot-Wilrijk hebben ervaring in eerste klasse. De bekendste namen: Gertjan De Mets en Mo Messoudi.

KV Mechelen: 15

Liefst vijftien Mechelen-spelers kwamen in hun carrière al uit voor een eersteklasser. Afgelopen zomer haalden ze met Igor de Camargo en Onur Kaya twee ervaren spelers binnen.

Totaal aantal matchen in eerste klasse

Beerschot-Wilrijk: 583

We noemden ze al op. Bij Beerschot-Wilrijk zijn De Mets (240 matchen) en Messoudi (216 matchen) de ervaringsdeskundigen in 1A.

KV Mechelen: 1.637

Ouderdomsdeken Tim Matthys heeft 328 wedstrijd op het hoogste niveau op de teller. Ook Igor De Camargo (295 matchen), Onur Kaya (231 matchen) en Seth De Witte (209 matchen) speelden al een aardig aantal bij mekaar.

Overwinningen dit seizoen

Beerschot-Wilrijk: 12

In 1B zijn 22 speeldagen afgewerkt. Beerschot-Wilrijk zegevierde twaalf keer. Overwinningen die bijblijven zijn de 1-0 tegen KV Mechelen (14 september) en de 5-2 tegen Tubize (8 december).

KV Mechelen: 14

Met 14 zeges doet Mechelen iets beter dan Beerschot. Een reeks van zes 3-0-overwinningen op rij zullen ze niet snel vergeten Achter de Kazerne. Ook opvallend: Malinwa scoorde dit seizoen al tien (!) keer drie goals.

Draws dit seizoen

Beerschot-Wilrijk: 6

Beerschot-Wilrijk verzamelde vooral in het begin van het seizoen veel gelijke spelen. Het startte het seizoen met drie draws. Tegen Tubize (3-3), Westerlo (1-1) en OH Leuven (1-1).

KV Mechelen: 6

Roeselare is de ploeg die KVM het vaakst op een gelijkspel hield. Malinwa speelde dit seizoen al 2-2, 0-0 en weer 2-2 gelijk tegen de West-Vlamingen.

Nederlagen dit seizoen

Beerschot-Wilrijk: 4

Twee keer moest Beerschot-Wilrijk het afleggen tegen titelconcurrenten. Het verloor van Union (2-0) en KVM (3-0). Roeselare en Lommel verrasten de Kielse Ratten.

KV Mechelen: 2

Op de derde speeldag betekende het verlies tegen Lommel het ontslag van Dennis van Wijk. De tweede Mechelse verliespartij was te zien op ’t Kiel.

Goals voor dit seizoen

Beerschot-Wilrijk: 37

Beerschot-Wilrijk heeft met Noubissi en Vanzeir twee goalgetters in zijn rangen. Beide aanvallers scoorden dit seizoen tien keer in 1B.

KV Mechelen: 46

De Mechelse aanval walst bij momenten over de verdedigingen in 1B. De Camargo, Engvall, Storm, Kaya,… Wat een aanvallende weelde.

Goals tegen dit seizoen

Beerschot-Wilrijk: 28

De Kielse ‘Ratten’ incasseren quasi altijd een tegengoal. Doelman Vanhamel hield nog maar vier keer de nul dit seizoen.

KV Mechelen: 18

De verdediging van KVM staat als een blok. Met Mera en Swinkels staat er een sterk duo voor Verrips – revelatie in het Mechelse doel.

Topschutter



Beerschot-Wilrijk: Vanzeir en Noubissi met 10 goals

De huurling van RC Genk ontbolstert op het Kiel. Kameroener Noubissi bleek een prima zomertransfer.

KV Mechelen: Igor de Camargo met 13 goals

Oude krijger De Camargo is het scoren nog niet verleerd. De Braziliaanse Belg vond al dertien keer de weg naar doel.

Beste ongeslagen reeks

Beerschot-Wilrijk: 11

Beide ploegen zijn aan een sterke ongeslagen reeks bezig. Beerschot-Wilrijk is schijnbaar onverslaanbaar in de tweede periode in 1B en zit aan elf ongeslagen wedstrijden.

KV Mechelen: 16

Maar wat dan gezegd van de reeks van KVM. Sinds het 1-0-verlies op het Kiel op 14 september vorig jaar verloren ze geen wedstrijd meer.

Gemiddeld aantal toeschouwers thuismatchen

Beerschot-Wilrijk: 5.657

Bij topwedstrijden hangt er een heerlijke sfeer. Bij minder grote affiches komen ze in het Olympisch Stadion vaak net boven de 5.000 supporters.

KV Mechelen: 13.450

’t Zit altijd goed vol Achter de Kazerne. Met het duel tegen Beerschot-Wilrijk als uitschieter. Toen zakten meer dan 15.000 fans af naar het AFAS-stadion.

Budget

Beerschot-Wilrijk: 9 miljoen euro

Veel financiële slagkracht bij Beerschot, dat zijn budget stevig verhoogde tegenover vorig jaar.

KV Mechelen: 13 miljoen euro

Investeerders als Olivier Somers en Dieter Penninckx zorgden een jaar geleden voor een kapitaalsverhoging. Er werd ook een nieuwe hoofdtribune gebouwd.