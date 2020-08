Eleven en Telenet bereiken akkoord voor uitzenden Belgisch voetbal , VIER behoudt samenvattingen Redactie

14 augustus 2020

18u17 14 Belgisch voetbal Goed nieuws voor de klanten van Telenet. De telecomoperator vond een akkoord met rechtenhouder Eleven Sports voor het uitzenden van de wedstrijden uit het Belgische voetbal. Ook de samenvattingen blijven zoals de voorbije jaren te zien bij VIER, dat Sports Late Night blijft uitzenden. Vanavond om 19 uur kunnen de klanten van Telenet al kijken naar Moeskroen-KV Mechelen.

Na slopende onderhandelingen is het dan toch gelukt. Eleven Sports, de nieuwe rechtenhouder van het Belgisch voetbal, en Telenet hebben een akkoord gevonden voor het uitzenden van de competitiewedstrijden. Vorig weekend moesten Telenet-klanten nog op hun honger blijven zitten en leek een akkoord ver weg, maar nu is er dan toch witte rook. Om 19 uur vanavond kunnen abonnees zelfs al kijken naar Moeskroen-KV Mechelen. Ook de samenvattingen blijven uiteindelijk op het vertrouwde kanaal. VIER zendt vanaf morgen opnieuw Sports Late Night uit.

“Het Belgische voetbal toegankelijk maken voor zoveel mogelijk fans is vanaf dag één ons doel geweest. In die context was het partnership met Telenet heel belangrijk. We zijn dan ook bijzonder blij dat we vandaag de overeenkomst kunnen aankondigen”, zegt Guillaume Collard, Managing Director van Eleven Sports.

Ook bij Telenet is de opluchting over het akkoord groot. “We beseffen dat we veel klanten teleurgesteld hebben toen we vorig weekend geen voetbal konden aanbieden. We zijn dan ook erg blij dat vanaf deze vrijdag alle klanten weer in hun vertrouwde omgeving terecht kunnen voor het Belgisch voetbal”, aldus Jeroen Bronselaer, marketingverantwoordelijke bij Telenet.