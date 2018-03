Eindelijk is daar play-off 1! Wie of wat houdt Club Brugge van de titel? Wie mag Europa in? Onze zes clubwatchers geven hun oordeel De voetbalredactie

29 maart 2018

Aan de vooravond van de start van play-off 1 wikken en wegen onze clubwatchers aan de hand van vijf onderstaande vragen de kansen van hun ploeg.

1. CLUB BRUGGE (34 punten) - Wouter Devynck

1. Welke speler was de beste in de reguliere competitie?

Ruud Vormer. Wat teruggevallen na de Gouden Schoen door een aanslepende blessure, maar zijn statistieken blijven om u tegen te zeggen. 15 assists plus nog eens 10 goals, dan ben je met voorsprong de beste. Hij klopt Limbombe (de revelatie van dit seizoen) en Vanaken (wat later op dreef gekomen).

2. Welke speler viel er het zwaarst tegen?

Jeremy Perbet. In de zomer gehaald als vervanger van de uitgevallen Wesley, maar al even snel weer verkast naar KV Kortrijk. Geen meerwaarde.

3. Welke goal was de knapste van je club tot dusver dit seizoen?

Heel veel goals en ook heel veel mooie goals, maar in november werden wellicht de allermooiste gemaakt. In de thuismatch tegen Waasland-Beveren resulteerde een één-twee tussen Limbombe en Vanaken, in een voorzet van de kersverse Rode Duivel naar Vormer. Die liet Roef met een halve omhaal kansloos. Symbolisch ook, omdat het om de drie meest bepalende spelers van Club gaat dit seizoen. De streep van Limbombe tegen Zulte Waregem komt op een goede tweede plaats.

4. Waar liggen de valkuilen in play-off 1?

Het zal uitkijken zijn of de defensie overeind blijft. Met Vermeer heeft Club dan eindelijk een betrouwbaar sluitstuk, maar achteraan was het toch regelmatig spelen met de bibber op. Poulain (terug uit blessure) zal de ‘heenronde’ wellicht nog niet in actie komen. Scholz is ook al geschorst voor de opener tegen RC Genk, maar los daarvan heeft hij zich ook nog geen meerwaarde getoond. Ook bij Mitrovic is er nog werk aan de winkel. Dus is het vooral hopen dat Denswil op zijn best is, om Mechele bij te staan. Want (vroege) en veel goals slikken is uit den boze als de Bruggelingen niet meteen onder druk willen komen te staan.

5. Welke speler kan er voor een positieve verrassing zorgen?

Dit moeten de play-offs van Hans Vanaken worden. Hij groeide na de winterstop steeds meer naar zijn beste niveau toe. Bovendien heeft hij nu ook de leeftijd en de ervaring om in play-off 1 een hoofdrol op te eisen. Als hij scoort en laat scoren zoals alleen hij dat kan, zal Club zijn rol als titelfavoriet altijd waarmaken.

6. Op welke plaats eindigt je club?

Eerste. Niet alleen omwille van de zes punten voorsprong, maar ook omdat Club nu eenmaal de best voetballende ploeg is. Bovendien, als je zoveel kansen blijft creëren, elke wedstrijd opnieuw, dan moeten de goals wel eens vallen.

2. ANDERLECHT (28 punten) - Pieter-Jan Calcoen

1. Welke speler was de beste in de reguliere competitie?

Sofiane Hanni. Assistkoning en maker van acht goals, maar weggepest door de fans naar Moskou - doodzonde voor de neutrale liefhebber. Op twee en drie volgen Pieter Gerkens en Matz Sels. Geen wondervoetballers, maar op zijn minst constant en betrouwbaar.

2. Welke speler viel er het zwaarst tegen?

Zelf spelen deed hij niet, maar hij viel wel serieus tegen: René Weiler. Ter illustratie: plots was Sven Kums libero...

3. Welke goal was de knapste van je club tot dusver dit seizoen?

Ik heb er twee nachten over nagedacht, maar met de beste wil van de wereld: geen enkel doelpunt is me bijgebleven. Uit armoede dan maar voor de treffer van Francis Amuzu tegen AS Eupen gegaan. Niet omwille van de afwerking, wel omdat de debutant de fans eindelijk nog eens plezier bezorgde.

4.Waar liggen de valkuilen in play-off 1?

De kleine kern. Van zodra één of twee spelers uitvallen, moet Hein Vanhaezebrouck zichzelf opstellen.

5. Welke speler kan er voor een positieve verrassing zorgen?

Andy Najar. Maanden out na een hamstringsblessure, maar áls hij fit geraakt, is hij gegarandeerd een grote meerwaarde.

6. Op welke plaats eindigt je club?

Mijn vriendin antwoordde via WhatsApp: "Eerste!" Zelf denk ik dat plaats twee realistischer is. Is Club Brugge niet gewoon te sterk?

3. CHARLEROI (26 punten) - Alain Ronsse

1. Welke speler was de beste in de reguliere competitie?

Kaveh Rezaei. De 25-jarige Iraniër heeft zich in een mum van tijd aangepast en is een van de meest complete spitsen in de Jupiler Pro League. In het zog van Rezaei verdienen ook Benavente, Hendrickx en Dessoleil een speciale vermelding.

2. Welke speler viel er het zwaarst tegen?

Enes Saglik. Verder dan invalbeurten die nooit de middelmaat overstegen, is de middenvelder niet geraakt.

3. Welke goal was de knapste van je club tot dusver dit seizoen?

Christian Benavente. Speeldag 3 thuis tegen Anderlecht. In de toegevoegde tijd dribbelde hij de defensie van de landskampioen op een hoopje om 2-0 te maken.

4. Waar liggen de valkuilen in play-off 1?

Afgezien van de match op Club Brugge (3-3) laat de afwerking het sinds de winterstop afweten, zodat concentratieverlies achteraan al gauw tot puntenverlies kan leiden.

5. Welke speler kan er voor een positieve verrassing zorgen?

Chris Bedia. Aan talent en fysieke présence ontbreekt het de Ivoriaanse jeugdinternational niet, maar de definitieve doorbraak laat op zich wachten. Lukt het in deze play-off 1?

6. Op welke plaats eindigt je club?

Indien de Carolo’s zich niet herpakken, riskeren ze zesde te eindigen.

4. AA GENT (25 punten) - Niels Poissonnier

1. Welke speler was de beste in de reguliere competitie?

Samuel Gigot. Klaar voor de Premier League. Secuur, betrouwbaar en fair met amper vier gele kaarten in 30 duels. Zorgde er eigenhandig voor dat het woordje ‘amper’ intussen aan zijn transferbedrag van 1,3 miljoen euro verbonden is. Moet bij afwezigheid van Mitrovic wel nog iets meer leider worden. Die valse bescheidenheid hoeft niet – er lopen haast geen verdedigers in België rond die beter zijn dan Gigot.

2. Welke speler viel er het zwaarst tegen?

Kwam al eerste in me op: Yuya Kubo. Wegens te egoïstisch, te onzichtbaar en te veel alibivoetballer. Maar dat zou niet rechtvaardig zijn. De hype rond Kubo – begin 2017 – heb ik namelijk nooit begrepen. Ze was alleen maar gebaseerd op zijn doelpunten. Veel ontgoochelender was Franko Andrijasevic. De duurste ooit die na een halfjaar al als toerist bestempeld werd in Kroatië – dan weet je het wel. Het is zelfs niet duidelijk wat zijn beste positie is…

3. Welke goal was de knapste van je club tot dusver dit seizoen?

Die van Anderson Esiti op stage tegen Union Berlin, tijdens de winterstage. Een geweldige overhoekse knal. Al was het maar omdat het op zijn eerste officiële goal na 123 competitieduels nog altijd wachten is. In de competitie de 3-0 van Chakvetadze tegen Lokeren.

4. Waar liggen de valkuilen in play-off 1?

Het gebrek aan leidersfiguren. Bij groepsgesprekken zijn het de minzame Asare en de flapuit Birger Verstraete die het woord nemen… In het geval van een slechte start – verliezen in Anderlecht en thuis niet winnen van Club – zal AA Gent zenuwachtige play-offs doormaken. Benieuwd wie dan het hoofd koel houdt.

5. Welke speler kan er voor een positieve verrassing zorgen?

Mamadou Sylla. Door zowat iedereen al afgeschreven omdat hij nog maar één keer scoorde – zonde. ’t Zit hem tussen de oren. Gelooft te weining in eigen kunnen, want laat op training wél knappe dingen zien. Voorts uiteraard Giorgi Chakvetadze. Georgisch goudhaantje van 18. Ontwapenend in zijn acties. Doet een ploeg in zijn eentje draaien.

6. Op welke plaats eindigt je club?

Derde. Alles wat beter is – en daar geloven ze binnen de club écht in – , zou ongelooflijk straf zijn als je ziet van waar dit AA Gent komt. Nogmaals: de start wordt cruciaal. Het tweeluik Anderlecht - Club zal bepalen of de Buffalo’s naar boven of naar onder mogen/moeten kijken.

5. RC GENK (22 punten) - Kjell Doms

1. Welke speler was de beste in de reguliere competitie?

Het logische antwoord zou Alejandro Pozuelo of Ruslan Malinovskyi zijn. Maar de twee Genkse draaischijven zijn vooral in het eerste deel van het seizoen te ver onder de verwachtingen gebleven. Daarom: Joseph ‘King Booboo’ Aidoo. Ghanese krachtpatser van het zuiverste soort. Onverzettelijk in de duels, snel en amper 22 jaar.

2. Welke speler viel er het zwaarst tegen?

Marcus Ingvartsen. De Deense recordaankoop van vijf miljoen kan de verwachtingen - nog - niet inlossen. In de wedstrijd tegen Eupen, waar hij twee prachtige doelpunten maakt, liet hij flitsen van zijn klasse zien. Op dit moment is het te weinig om de aanval van Genk te dragen. We schrijven hem niet af, maar hij moet dringend de volgende stap zetten.

3. Welke goal was de knapste tot dusver dit seizoen?

KV Mechelen - Racing Genk: Alejandro Pozuelo (3-2). Punten leverde zijn doelpunt niet op, maar de 3-2 van Alejandro Pozuelo op het veld van KV Mechelen was er eentje om in te kaderen. Een pennentrek met de rechter, de perfecte balans tussen kracht en gevoel, voorbij Colin Coosemans.

4. Waar liggen de valkuilen voor je club in play-off 1?

Racing Genk begint de play-offs met drie uitwedstrijden in de eerste vier wedstrijden. Genk mag zijn start niet missen. Lopen ze vanaf het begin achter de feiten aan dan is het de vraag hoe veerkrachtig het new look Racing Genk echt zal zijn.

5. Welke speler kan er voor een positieve verrassing zorgen?

Leandro Trossard. Het seizoen van Trossard is tot dus ver door blessureleed helemaal in het water gevallen. Hij is verlost van de spierscheur en in de paar minuten die hij al speelde liet hij leuke dingen zien. Als Trossard klaar is om te vlammen in de play-offs, dan heeft Racing Genk er een gevaarlijk wapen bij.

6. Op welke plaats eindigt je club?

Racing Genk eindigt vierde. Club Brugge, Anderlecht en AA Gent blijven de Limburgers voor. Racing Genk profiteert van de terugval van Charleroi en eindigt op de vierde plaats.

6. STANDARD (22 punten) - Frank Dekeyser

1. Welke speler was de beste de reguliere competitie?

Christian Luyindama. Het seizoen begonnen op de bank, maar na de 4-0-nederlaag in Brugge is de Congolees vaste waarde centraal achterin. Niet meer weg te denken uit de elf van Sá Pinto. Sterk met het hoofd, onverzettelijk in het duel.

2. Welke speler van je club viel er het zwaarst tegen?

Hij vertrok in januari naar Club Brugge, maar tijdens de eerste weken van de competitie haalde Alexander Scholz nooit zijn gebruikelijke niveau. Van voortrekker naar bankzitter.

3. Welke goal was de knapste van je club tot dusver dit seizoen?

Op de eerste plaats de goal van Christian Luyindama tegen Anderlecht. Een omhaal van een centrale verdediger, hoe vaak zie je dat? Op plaats 2: de 3-3 van Carcela tegen Moeskroen. In één tijd staalhard voorbij de doelman. Op plaats drie het doelpunt van Mpoku in Eupen. Knappe beweging, dito schot.

4. Waar liggen de valkuilen in play-off 1?

Standard heeft zijn doel al bereikt. Kwalificatie voor play-off 1 én Europees voetbal door de bekerwinst tegen Racing Genk. Wat als er nonchalance in de ploeg sluipt?

5. Welke speler kan er voor een positieve verrassing zorgen?

Renaud Emond was belangrijk in de laatste weken van de competitie met enkele cruciale goals én scoorde de enige goal in de bekerfinale. Kan hij het ook in tien topwedstrijden? Voorts is het uitkijken naar het trio Edmilson-Carcela-Mpoku. Het wordt genieten op Sclessin als ze er hun hoofdje bijhouden.

6. Op welke plaats eindigt je club?

Derde of vierde. Niets moet, alles mag. De Rouches kunnen bevrijd spelen. Zonder druk. En met al dat talent...