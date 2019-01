Eindelijk een streep door het annus horribilis van Valtteri Moren (Waasland-Beveren): “Heerlijk om terug te zijn” Michaël Vergauwen in Spanje

09 januari 2019

09u33 0 Belgisch Voetbal What a difference a year makes… Iets meer dan een jaar geleden werd bij Valtteri Moren suikerziekte vastgesteld. Het werd een ziekenhuisbed in Beveren in plaats van een Spaanse winterstage voor de Finse international. 12 maanden later is de hemel helemaal opgeklaard. Moren speelt sterker dan ooit, ondanks de diabetes. “No way dat ik mijn plaats nog afgeef”, lacht hij.

Iets meer dan een jaar geleden viel de hemel op het hoofd van Valtteri Moren. De verdediger vierde kerstavond in een Bevers ziekenhuis in plaats van bij z’n familie in Finland. Even voordien was duidelijk geworden waarom hij de weken daarvoor zo slap voor de dag kwam: diabetes. Dat en een scheur in de quadriceps enkele maanden later zorgden ervoor dat 2018 een jaar om snel te vergeten was. Of toch niet helemaal. Slechts 9 wedstrijden speelde hij het voorbije jaar, maar in de laatste 6 miste hij geen minuut.

“Het is heerlijk om terug te zijn en veel te spelen. Ik voel me echt goed”, glundert hij. “Het was inderdaad een moeilijk jaar, maar het einde was geweldig. 2018? Zo vaak denk ik er eigenlijk niet meer aan terug. Het is een minder aangename herinnering, maar ik leg de focus op de toekomst: veel belangrijker. Ik zie het niet als een jaar om snel te vergeten. Dit was voor mij een groot leermoment. Als ik het nu even moeilijk heb, moet ik maar even terugdenken aan toen om te weten dat ik sterker zal terugkomen. ’t Was een wijze les. Hopelijk wordt dit jaar er eentje zoals de laatste zes maanden. Dat zou niet slecht zijn (lacht). Ik ben superblij dat ik er hier in Spanje bij ben. Hier kunnen we de basis leggen voor de rest van het seizoen. Het weer is goed, de velden ook, de sfeer is opperbest. Heel belangrijk. ”

Custovic

En of Moren terug is. In die laatste matchen acteerde hij op een verbazingwekkend hoog niveau. Iemand die zo lang out was, met zo weinig ritme, behoorde plots tot de beteren van zijn team. Veranderde de komst van Adnan Custovic veel? Moren nuanceert. “Ik had geen problemen met Ferrera. Het was gewoon mijn tijd nog niet denk ik”, gaat hij verder. “Uitleg heb ik nooit gevraagd, ik bleef gewoon geduldig en geconcentreerd wachten op mijn kans. Maar nu ik terug in het team ben, geef ik mijn plaats niet meer af, nee. No way (lacht). Dat ik nooit beter speelde? Ik heb vroeger ook al goede matchen gespeeld. Maar ik voel me inderdaad prima. De diabetes stoort me niet meer, nee. Ik ben er me gewoon ontzettend van bewust wat ik eet, hoeveel en wanneer.”

Nationale ploeg

Rest alleen nog de nationale ploeg. Ook al speelde hij niet veel, meestal had Moren wel z’n plaatsje in de Finse selectie. Door z’n diabetes raakte hij die stek kwijt. “Maar als ik zo blijf spelen en fit blijf, kan het bijna niet anders of ik word vroeg of laat weer opgeroepen”, besluit hij. “Finland speelde een prima Nations League, maar eigenlijk hoor ik in het team. Het blijft een keuze van de coach, maar het zou eigenlijk wel moeten (lacht).”