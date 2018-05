Einde verhaal voor Lierse? Kristof De Cnodder

07 mei 2018

Het ziet er naar uit het ‘game over’ is voor Lierse. De spelers van de A-kern werden normaal vandaag om 9 uur op de club verwacht voor de training, maar kregen vannacht de melding dat ze zich pas een uur later moeten melden. Op het programma staat geen oefenstonde, maar een gesprek met het bestuur. Alles wijst er op dat de boodschap zal komen dat de stekker er wordt uitgetrokken. De Pallieters moesten tegen 5 uur vanochtend hun definitieve licentiedossier insturen naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, maar volgens onze informatie is dat niet in orde geraakt. Te elfder ure waren er alsnog problemen opgetreden tussen kandidaat-overnemer David Nakhid en verkoper Maged Samy, waardoor de zo noodzakelijke deal zou zijn opgeblazen. Hoe het nu verder moet met de club is voorlopig onduidelijk. Mogelijk komt er een doorstart in de amateurreeksen, maar even goed houdt Lierse na 112 jaar gewoon op te bestaan.