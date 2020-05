Einde van play-offs was nooit zo dichtbij. Maar sinds invoering deden Belgische clubs het wél beter in Europa Kjell Doms

14 mei 2020

04u00 0 Belgisch voetbal Tien jaar na de invoering van de play-offs was het einde ervan nooit zo dichtbij. Nochtans wijst ons onderzoek uit dat de ­Europese resultaten van de Belgische clubs gevoelig ­vooruitgingen sinds de invoering van het format.

Behoudens een vijfde verplaatsing van de stemming — niets is onmogelijk in de Jupiler Pro League — weten we morgen hoe de Belgische competitie er volgend jaar zal uitzien.

Met of zonder play-offs? That’s the question. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden lijkt één seizoen met 18 ploegen, zonder play-offs, de beste ­oplossing op juridisch vlak. OH Leuven, Beerschot en/of ­Waasland-Beveren zullen dan de nood niet voelen om naar de rechter te trekken.

Maar is een reguliere competitie van 18 puur sportief gezien ook de beste keuze? Misschien voor de clubs uit de rechter­kolom wel. Geen kat die geïnteresseerd is in play-off 2. Zelfs al valt er, als álles meezit, héél misschien een Europees ticket mee te winnen. Aan de top van de Jupiler Pro League is de conclusie anders. Sinds de invoering van het play-offsysteem in 2009-2010 lijkt het kransje (sub)topclubs net sterker (en breder) te zijn geworden.

Dat blijkt toch uit de sportieve resultaten in de Europa League en de Champions League van de voorbije tien jaar. Die zijn duidelijk beter dan in het vorige decennium. Van de veertiende plaats op de UEFA-ranking is België traag maar ­gestaag ­geklommen naar plek 8.

Er zijn nu systematisch meer Belgische clubs actief in Europa, ze overwinteren vaker, en hun gemiddelde coëfficiënt is gegroeid.

Achterpoortje

Ivan De Witte, voorzitter van AA Gent, was één van de grote bezielers bij de lancering van de play-offs. Hij blijft een voorstander van het systeem. “De intensiteit van een play-off 1-wedstrijd is te vergelijken met een Europese match, daar plukken we de vruchten van.”

Is het spelniveau in wedstrijden van de Belgische competitie de hoogte in gegaan, zoals De Witte claimt? Lastig om te objectiveren. Is er een oorzakelijk verband tussen de Europese prestaties en de invoering van de play-offs? Moeilijk te bewijzen. Maar het valt niet te ­betwijfelen dat de beduidend betere prestaties in Europa op z’n minst samenhangen met de intrede van het competitie­format.

Dat Club Brugge zich in dit debat achter de ‘neen-stemmers’ schaart, betreurt De Witte. Blauw-zwart opteert voor een normale competitie van 18 ploegen. “Dat nu via een achterpoortje proberen te realiseren zou ik een onprettige en dubieuze move vinden.”

