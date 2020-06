Einde van Peter Croonen als voorzitter Pro League? Vandaag komt raad van bestuur samen Niels Vleminckx

26 juni 2020

03u00 0 Belgisch voetbal Het stormt in de raad van bestuur van de Pro League. De ­positie van voorzitter Peter Croonen, en in mindere mate die van CEO Pierre François, wordt ­vandaag in vraag gesteld.

De spanningen binnen de Pro League, de belangenvereniging van de professionele voetbalclubs, lopen al maanden bijzonder hoog op. Sinds de verhitte ­discussies over de verdeelsleutel van het tv-contract in februari is het nooit meer stil geweest.

De farce van de competitiehervorming heeft de beerput helemaal opengelegd. Vooral Peter Croonen moet het daarbij ontgelden. Croonen is zowel voorzitter van Racing Genk als voorzitter van de Pro League. Maar bij een substantieel deel van de Pro League — zowel bij gedupeerde clubs uit 1B en de rechterkolom van 1A als bij kampioen Club Brugge — leeft het idee dat ­Croonen vooral de belangen van zijn eigen club verdedigt.

Dat de Pro League op 15 mei via een wirwar aan twijfelachtige constructies gekozen heeft voor een competitie met 16 ploegen, wordt Croonen kwalijk genomen. Na die beslissing volgde zoals verwacht een lawine aan juridische procedures.

Hij verdedigde zich al tegen die kritiek: “Ik heb als voorzitter van de Pro League geprobeerd om voor het voorstel te gaan waar de grootst mogelijke consensus over was. Dat is gelukt.”

De laatste druppel voor zijn critici volgde eerder deze week. ­Croonen, samen met Pro League-CEO Pierre François, opperde voor de Belgische Mededingingsautoriteit nog eens het voorstel om de 30ste speeldag af te werken. Dat manoeuvre was op voorhand niet doorgesproken met de overige ­leden van de raad van bestuur.

Deze middag om 14.30 uur komt die raad van bestuur samen. Daar zullen François en vooral Croonen op de rooster gelegd worden voor hun demarche. Volgens verschillende bronnen zal Croonens positie als voorzitter in vraag ­gesteld worden.

Croonen is sinds de zomer van 2019 voorzitter van de Pro League. In die tijd heeft hij ook een aantal zaken gerealiseerd. Hij zorgde er mee voor dat de Belgische clubs straks meer dan 100 miljoen euro aan tv-rechten ­zullen ontvangen. Hij is ook een grote voorvechter van meer transparantie binnen het voetbal. Zijn mandaat loopt in principe nog drie jaar door. Maar vorige maand liet hij in deze krant verstaan dat hij gerust wilde nadenken over zijn rol binnen de Pro League. “Is mijn dubbele pet wenselijk? Misschien niet. Maar ik denk dat het verstandig is om eerst deze crisis af te handelen. Daarna zullen we wel zien wat wenselijk is voor de profliga.”

De raad van bestuur kan Croonen niet ontslaan. Die beslissing moet genomen worden door de ­Algemene Vergadering, die op 2 juli geprogrammeerd staat. Als Croonen zou vertrekken, zal de Pro League wellicht op zoek gaan naar een niet clubgebonden voorzitter die wel ervaring heeft in het voetbal. Een onafhankelijke voorzitter is geen nieuw idee. De intrede van Ronny ­Verhelst (2012-’13) was een succes, maar door zakelijke ­verplichtingen verhuisde hij naar Duitsland. Na de passage van mediaman Michel Dupont (2013-’14) vonden de clubs het opportuun zelf weer de macht naar zich toe te trekken.

