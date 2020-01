Einde nu echt nabij? Ondanks rode lantaarn laat Lokeren sterkhouders gaan Redactie

17 januari 2020

14u15 24 Belgisch voetbal Laatste staan. Mét een transferverbod. En toch sterkhouders laten vertrekken. De toekomst ziet er met de dag zwarter uit voor Sporting Lokeren.

Het definitieve einde van de ooit o zo fiere eersteklasser lijkt met de dag dichterbij te komen. Allerlaatste in 1B, met een transferverbod bovendien. Ga er maar aanstaan. Maar zelfs dán zetten ze op Daknam de deur wagenwijd open. Basispion Lukas Marecek is al weg, dit weekend volgt Mickaël Tirpan. ’t Is van moeten, het water staat hen ondertussen hoger dan de lippen.

Je zal maar Stijn Vreven zijn. Vol goede moed in Lokeren gestapt, maar sindsdien van de ene verbazing in de andere gevallen. Tegen rechtstreeks concurrent Lommel vanavond moet de arme Lokerse T1 - dat mag u trouwens haast letterlijk nemen, want naar verluidt zou ook hij niet correct betaald zijn - het zonder Lukas Marecek zien te doen. Oké, de middenvelder was sowieso geschorst, maar maakte ondertussen zijn kastje leeg, nam afscheid van iedereen en is op weg naar het Tsjechische Teplice. Weer een speler van de loonlijst, weer wat vers transfergeld binnen. Alle beetjes helpen zeker? Hij is echter niet de enige die Vreven binnekort niet meer ziet. Naast Marecek is ook Mickaël Tirpan - een andere sterkhouder - op weg naar de uitgang. Tirpan komt vanavond weliswaar aan de aftrap - wie anders moet Vreven opstellen? - het zullen meteen de laatste minuten als Lokeren-speler zijn voor de rechtsback - noodgedwongen door Vreven gebruikt als middenvelder. Dit weekend stapt Tirpan het vliegtuig op richting Turkije.

Lokeren hoopte om op 10 januari naar eigen zeggen enkele ‘vereiste attesten’ voor te leggen, en zo het transferverbod op te heffen. Die ‘formaliteit’ bleek echter toch iets moeilijker dan gedacht, want ondertussen zijn we een week verder en ziet het er niet naar uit dat het transferverbod eerstdaags opgeheven zal worden. Integendeel… De financiële problemen van de Waaslanders lijken er alleen maar groter op geworden. En zo wordt met de dag duidelijker dat het binnenkort wel eens definitief over en out zou kunnen zijn voor Sporting Lokeren. Tenzij er iemand met een grote zak geld langskomt. Maar waarom zou iemand dat doen?