Eigenaar Beerschot-Wilrijk weet zeker dat zijn ploeg volgend seizoen in 1A speelt: “Met alles wat er op tafel ligt, moet KV Mechelen zakken” Kristof De Cnodder

14 maart 2019

06u01

"Wij zijn geen 90, maar 100 procent zeker dat we straks in 1A spelen." Dankzij het dossier Propere Handen, zegt Francis Vrancken, mede-eigenaar van Beerschot-Wilrijk. "Met alles wat er op tafel ligt, moet KV Mechelen zakken." Titelfinale of niet zaterdag.

“We hebben de promotie beet.” In een interview met deze krant liet Beerschoteigenaar Francis Vrancken er gisteravond geen twijfel over bestaan. Op het Kiel stralen ze al langer uit dat ze meer dan een vermoeden hebben dat die andere titel­finalist KV Mechelen straks zal worden veroordeeld voor een omkopingszaak uit het vorige seizoen. Nu wil ook iemand van het paars-witte bestuur dat voor het eerst publiekelijk zeggen.

“Met de informatie waarover wij beschikken, durf ik zeggen dat er geen weg terug is voor KV Mechelen”, aldus Vrancken, die net als de Saoedische prins Abdullah bin Mosaad de helft van Beerschots clubaandelen bezit. “Onze advocaat zit heel dicht op het dossier ‘Propere Handen’ en volgens hem kan het niet zijn dat KV Mechelen straks niet degradeert naar de eerste amateurklasse. De elementen in het dossier laten daar geen twijfel over bestaan. Bijgevolg zouden wij sowieso stijgen naar 1A. Het klinkt misschien een beetje arrogant, maar wij houden geen rekening meer met een 1B-scenario voor volgend seizoen.”

Oorlogsvoering

Eerstdaags zou het federaal parket de Belgische voetbalbond volledige inzage geven in het dossier omtrent de omkoopzaak waarin KV Mechelen wordt genoemd. Via makelaar Dejan Veljkovic zou Malinwa Waasland-Beveren eind vorig seizoen hebben benaderd om de degradatiestrijd te beïnvloeden. Mechelen zakte weliswaar naar 1B, maar mogelijk volgt nu een extra degradatie. ­Enkele telefoongesprekken die het gerecht afluisterde bij Veljkovic zouden bezwarende info naar boven kunnen brengen.

Dat Francis Vrancken uitgerekend vlak voor de titelfinale ­formeel stelt dat hij heel erg zeker is van zijn zaak, is natuurlijk voor een stuk psychologische oorlogsvoering. Tegelijk is het hoe dan ook opvallend dat de sterke man van Beerschot op deze manier zijn nek durft uitsteken. Het is moeilijk voor te stellen dat ­Vrancken – die bekendstaat als een ernstig zakenman – dit zonder solide basis zou doen.

Vrancken staat naar eigen zeggen al behoorlijk ver met de sportieve en extrasportieve uitbouw van zijn club naar het volgend seizoen toe: “We hebben voorakkoorden met zes à zeven topspelers. Zodra onze promotie officieel is, zetten die hun handtekening onder een contract. Enkele van die spelers hebben een verleden bij Beerschot. Daarnaast staat een nieuwe hoofdsponsor klaar als we stijgen. Die gaat drie keer meer betalen dan de huidige hoofdsponsor, zijnde mijn eigen bouwfirma DCA. In 1A moeten we ons budget fors kunnen verhogen en winstgevend worden. Het mag duidelijk zijn dat we geen figurantenrol willen spelen op het hoogste ­niveau. Wat onze buren van Antwerp deden, snel doorstoten naar de top, is iets wat prins Abdullah en ik eveneens nastreven.”

Nieuw stadion

Tot slot kan een promotie het ­stadiondossier in een stroom­versnelling brengen. “Volgende week zitten we samen met het stadsbestuur omtrent de eventuele bouw van een stadion op ­Petroleum Zuid”, verklapte Vrancken nog. Er is al langer sprake over de bouw van een voetbaltempel op de bewuste site (die eigendom is van de stad), maar veel schot kwam er vooralsnog niet in de zaak. “In 1B hebben we geen nieuw stadion nodig, maar in 1A is dat een ander verhaal. Ook op dat vlak zijn we onze opties aan het aftasten. Het is niet ons plan om eeuwig in het Olympisch Stadion te blijven. Het Kiel is leuk, maar wat verouderd en heeft zijn beperkingen qua mobiliteit.”