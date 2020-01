Eerste zwarte Afrikaan in Belgische competitie Léon Mokuna overleden XC

28 januari 2020

10u56 6 Belgisch voetbal Léon Mokuna is vanmorgen op 91-jarige leeftijd overleden. De voormalige Congolese aanvaller was de eerste zwarte Afrikaan op de Belgische voetbalvelden.

In 1957 trok Mokuna naar La Gantoise, waardoor hij de eerste zwarte Afrikaan in de competitie werd. Later kwam de aanvaller uit voor Waregem en Kortrijk. Mokuna liet de mensen naar het stadion komen en stond bekend om zijn harde schotkracht.

De spits kreeg de bijnaam ‘Trouet’, klein gat. Volgens de legende omdat hij het leer dóór de netten schoot. “In werkelijkheid heb ik mijn bijnaam zelf gekozen toen ik in de haven van Leopoldstad (het huidige Kinshasa, red.) ergens Léon Trouet zag staan”, vertelde de Congolees daar later over.

Na zijn voetbalcarrière trok Mokuna naar Congo, woonde er 14 jaar en was er zelfs een tijdlang bondscoach. In 1989 keerde hij terug naar België, waar hij zijn laatste jaren in woonplaats Gent doorbracht.