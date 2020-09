Eerste spadesteek van gloednieuwe bondsgebouw is een feit: “Belangrijk voor toekomst van Belgische voetbal” NVE

03 september 2020

16u54

Bron: KBVB 0 Belgisch voetbal De eerste spadesteek is een feit. In Tubeke is de bouw van het gloednieuwe Proximus Basecamp van start gegaan. Onder meer Roberto Martínez, Eden Hazard en premier Wilmès waren aanwezig. Als alles volgens plan verloopt trekt de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) er in het najaar van 2021 in.



De KBVB bestaat sinds 1 september 125 jaar. Vieren doen ze dat niet met toeters en bellen, wél met enkele knappe initiatieven. Zo grijpt de KBVB de gelegenheid aan om grote voetbalhelden en -heldinnen uit het verleden te eren. De KBVB investeert verder ook in de renovatie van 40 voetbalterreintjes verspreid over het hele land.

Ter gelegenheid van de festiviteiten geeft Premier Sophie Wilmès tot slot de eerste spadesteek voor de uitbouw van het Proximus Basecamp -het nieuwe epicentrum van het Belgische voetbal - in Tubeke. De Voetbalbond zal er in het najaar van 2021 zijn intrek nemen in het nieuwe bondsgebouw.

Dat de VAR in het seizoen 2021-2022 opereert vanuit Tubeke was al bekend, maar volgend jaar verhuist ook de Belgische voetbalbond naar het domein. Het Belgian Football Center. Op de site komen er niet alleen vier nieuwe terreinen bij, maar ook een congrescentrum, nieuwe kleedkamers en dus een nagelnieuw bondsgebouw voor de KBVB.

Peter Bossaert: “Belangrijk voor de toekomst van het Belgische voetbal”

Peter Bossaert, CEO bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond, is uiteraard tevreden nu de symbolische eerste stap gezet is. “De verdere uitbreiding van het sportcomplex in Tubeke is belangrijk voor de toekomst van het Belgische voetbal. Tubeke wordt het kloppende hart waar alles wat met topvoetbal te maken heeft samenkomt.”

Een idee van het nieuwe interieur:

