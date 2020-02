Eerste Red Flame ooit die scoorde op EK zwaait nationale ploeg uit en kiest voor nieuw avontuur: “Het leven is niet gratis” GVS

13 februari 2020

18u17 0 Red Flames Amper 24, maar Elke Van Gorp zwaait de Red Flames uit. Spelen voor haar land valt niet te combineren met haar nieuw avontuur als ergotherapeute - een gouden kans om haar studies meteen te verzilveren. Én financieel interessant. “Ik heb heel lang getwijfeld, maar het leven is niet gratis, hé.” Stoppen bij Anderlecht doet de allereerste Belgische EK-doelpuntenmaakster echter níét. “Daarvoor voetbal ik veel te graag.”

Na vijvenhalfjaar en dertig caps trekt Van Gorp een streep onder haar interlandcarrière. Nu haar studies zijn afgerond, krijgt ze na een succesvolle stage meteen de kans om in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Wetteren als ergotherapeute aan de slag te gaan. Het was wikken en wegen, maar uiteindelijk wil ze ook die andere droom waarmaken. “Door het voetbal heb ik ontzettend lang over mijn studies gedaan”, stelt de 24-jarige aanvalster aan onze redactie. “Via Geel en Gent belandde ik voor mijn stage in het ziekenhuis van Wetteren, waar ze mij na een succesvolle periode een job als ergotherapeute aanboden. Ik heb heel lang getwijfeld, want het was niet de bedoeling om nu al te gaan werken. Uiteindelijk werd het mij na lang nadenken duidelijk dat ik deze kans móést grijpen.”

De gevolgen zijn niet min: Van Gorp moet er de Red Flames voor opgeven. Langs de andere kant vaart ze er financieel wel bij, daar doet ze niet flauw over. “Het leven is niet gratis, hé. Je verdient wel iets aan het voetbal, maar niet genoeg om van te kunnen leven.” Bovendien is de job perfect te combineren met haar carrière bij landskampioen Anderlecht - waar ze wekelijks in de basis staat. “Ik werk vier dagen op vijf en ben op dinsdag vrij. Dat komt perfect uit, want dinsdag is de enige dag waarop we overdag trainen - de andere trainingen zijn ‘s avonds. Gelukkig, want mijn carrière bij Anderlecht had ik nooit opgegeven. Daarvoor voetbal ik té graag.”

EK 2017

Daar nog eens de Flames bij combineren, was dus onmogelijk. “Ze konden mij op mijn nieuwe job niet garanderen dat ik bij buitenlandse stages of bij verre verplaatsingen vrij kon krijgen. De dienst moet blijven draaien, hé.” Van Gorp was ook geen onbetwiste titularis , speelde dat mee? “Misschien was de keuze daardoor makkelijker. Al zal ik dat nooit weten, want ik zat niet in die situatie. Maar hoe dan ook was het een pijnlijke beslissing. Ik heb doorheen de jaren een band opgebouwd met die meisjes.” En onvergetelijke herinneringen. Het absolute hoogtepunt beleefde Van Gorp op het EK 2017. Ze scoorde in de verrassende zege tegen Noorwegen als eerste Belgische ooit op een groot voetbaltoernooi. De fans werden gek, de speelsters nog wat meer. “Daar staan, op dat EK, was al ongelofelijk. Om dan die eerste goal ooit te mogen maken, voor al die fans. Om nooit te vergeten.”

Van Gorp zal nu dus de Flames-wedstrijden vanop televisie volgen. En ze ziet de toekomst positief in. “Ik ben er zeker van dat ze nog stappen gaan zetten. Te beginnen met deelname aan EURO 2021. Het aankomend talent is gigantisch. Ik zal ze hoe dan ook op de voet blijven volgen, ik word nu hun eerste supporter.”