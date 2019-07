Eerste prijs is binnen voor Genk: landskampioen wint Supercup, kapitein Dewaest scoort twee keer (3-0) Kristof De Cnodder/TLB

20 juli 2019

22u20 32 Supercup Racing Genk lijkt klaar voor het nieuwe seizoen. De kampioen klopte met de vingers in de neus bekerwinnaar KV Mechelen (3-0) en pakte zo de tweede Supercup uit de clubgeschiedenis. Als Genk goudhaantje Berge en topschutter Samatta kan houden, gaat het ook nu weer een rol van betekenis spelen.

Genk begon aan de match met vier spelers die er in het kampioenenjaar nog niet waren of toen niet al te veel aan spelen toe kwamen (De Norre, Cuesta, Piotrowski en Benson). Maar ondanks het vertrek van sterkhouders als Malinovskyi en Trossard en de onbeschikbaarheid van vaste waarde Maehle had de landskampioen nog altijd een stevige ruggengraat. De nieuwe trainer Felice Mazzu lijkt trouwens in hoofdzaak verder te bouwen op hetgeen zijn voorganger Philippe Clement afgelopen seizoen neerzette. Da’s geen oneer, integendeel: het is gewoon slim.

Tot nader order nog steeds present op het Genkse middenveld: Sander Berge. De Noor heerste in de eerste helft, zowel in de balrecuperatie als in de opbouw van achteruit. Onder impuls van Berge voetbalde Genk voor de pauze een handvol kansen bij mekaar. Ito, Piotrowski (zijn goal werd afgekeurd wegens hands), Dewaest en Benson (tot twee keer toe trof hij de paal) konden dreigen. Aan de overkant gaapte – op een poging van Engvall na - de grote leegte.

Nu gaan we zeker niet stellen dat we voor de pauze al het allerbeste Genk te zien kregen – het is nog héél vroeg op het seizoen - maar een doelpunt verdiende de thuisploeg zeker wel. Dat kwam er ook, na een vrije trap. Mechels keeper Verrips loste de knal van Benson en kersvers Genks kapitein Dewaest was er als de kippen bij om de 1-0 binnen te tikken. Verrips kon als excuus inroepen dat zijn zicht werd belemmerd door een Limburgs driemansmuurtje: een handigheidje uit de koker van Mazzu dat meteen loonde.

In de tweede helft zag het spelbeeld er in grote lijnen het zelfde uit. Genk bleef op elk moment rustig meester over de situatie, terwijl Malinwa bleef uitblinken in onmondigheid. De wedstrijd kabbelde gezapig verder naar het einde, met Genk dat af en toe eens een prikje plaatste. Bij één van die prikken verdubbelde alwéér Sébastien Dewaest de score. Deze keer kopte hij een prima vrije trap van Bryan Heynen tegen de touwen. Tussendoor vergat Berge zijn ijzersterke prestatie te bekronen met een doelpunt. Een schuiver van de Noorse patron ging naast.

Oh ja, in de slotfase trof Corryn namens de bezoekers nog eens de paal en tijdens de daaropvolgende tegenstoot maakte invaller Dante Vanzeir er op heerlijke wijze 3-0 van. Voor ex-Beerschotter Vanzeir een mooie revanche voor het fluitconcert waarop de Mechelse aanhang hem even voordien had getrakteerd. Soit, veel belang had het allemaal niet meer. Voor de vijftiende keer op een rij pakte de kampioen ook de Supercup. Mazzu en co kunnen over een week met een goed gevoel aan de competitie beginnen.

Winnaars Supercup:

15: Club Brugge

13: Anderlecht

4: Standard

2: Lierse

2: Beveren

2: Genk

1: Waregem

1: AA Gent