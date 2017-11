Eendracht Aalst-supporters dringen stadion rivaal binnen en laten ... uitwerpselen achter XC

Binnen een maand kruisen rivalen Eendracht Aalst en FCV Dender de degens in de eerste amateurliga. Het sein voor de Aalst-supporters om hun concurrent al een mentale tik uit te delen. De fans van ‘Den Iendracht’ drongen namelijk het stadion van Dender binnen om er massaal uitwerpselen achter te laten. Daarnaast hing er ook een spandoek op met de boodschap: “Naar Aalst op bezoek? Nu al schijt in de broek!”

Het burenduel stond begin september al op de agenda, maar kon toen niet doorgaan, omdat het stadion van Aalst daar niet klaar voor was. Dat is nu wel het geval, waardoor de derby over een maand wél zal kunnen plaatsvinden.