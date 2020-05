Een stand van zaken bij het BAS: Virton vraagt uitstel, nog geen D-day voor KSV Roeselare, Moeskroen weet morgen of het in 1A blijft KDZ/ESK/NVK/TTV/DLKB

07 mei 2020

16u32 12 Belgisch voetbal Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport buigt zich verder over de licentiedossiers van enkele profclubs. Gisteren raakte bekend dat Standard toch groen licht krijgt, Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport buigt zich verder over de licentiedossiers van enkele profclubs. Gisteren raakte bekend dat Standard toch groen licht krijgt, voor Lommel kwam er vandaag goed nieuws . Moeskroen, Virton en Roeselare bibberen nog. Een overzicht.

Standard krijgt groen licht

Het BAS heeft Standard een licentie voor volgend seizoen toegekend. Dat deed het gisterenmiddag per email en werd door de woordvoerder van de Rouches, Olivier Smeets, bevestigd. Dinsdagavond, na een korte videocall, zette licentiemanager Nils Van Brantegem het licht al op groen voor de Luikenaars. De voorbije dagen zocht Venanzi naarstig naar investeerders die de nodige garanties konden voorleggen. De voorzitter van de Rouches kwam de voorbije dagen over de brug met een lening van 3 miljoen euro van ex-speler Marouane Fellaini en een gelijkaardige kapitaalsinjectie van Axel Witsel. Zelf stond Venanzi met eigen vermogen ook nog garant voor een deel van de vereiste 12 miljoen euro. Voor het BAS afdoend bewijs dat Standard de continuïteit voor komend seizoen kan verzekeren.

Moeskroen weet morgen of het in eerste klasse blijft

Vier uur lang heeft de advocaat van Excel Moeskroen tijdens een videoconferentie met de drie ‘scheidsrechters’ van het Belgisch Arbitragebureau voor de Sport (BAS) geantwoord op de vragen die werden opgeworpen. Morgen om 16 uur maken de rechters bekend of de club volgend seizoen nog als profclub door het leven kan gaan. Indien Moeskroen bij het BAS geen gelijk haalt, wordt het verbannen naar de 2de amateurklasse.

Bruno Dessart, de Brusselse advocaat die Moeskroen verdedigt, moest reageren op twee elementen waarvoor de licentiecommissie eerder geen licentie gaf om in 1A te spelen.

“Onze advocaat was overtuigend en kon op alle vragen een duidelijk antwoord verschaffen”, aldus de clubleiding. Hij moest daarbij niet enkel aantonen dat de club nu wél een sluitend (zij het bescheidener) budget rond heeft, maar vooral ook dat er geen band bestaat tussen Excel Moeskroen en de makelaars Zahavi en Ramadani. Het BAS is in het bezit van stukken die dat zouden bewijzen. Moeskroen voert aan dat het gaat om stukken uit een lopend strafdossier die om die reden tot op vandaag niet kunnen gebruikt worden. De betrokken partijen, de voetbalbond, Waasland-Beveren, Westerlo en Virton, argumenteren van wél. Mails en een bezwarend telefoongesprek dat werd afgetapt voor een andere onderzoeksdaad, zouden de verboden relatie bewijzen. Het wordt nog even nagelbijten in Moeskroen en bij de rechtstreeks betrokken partijen, voorop Waasland-Beveren dat mogelijk zekerheid krijgt dat het niet degradeert.

Virton vraagt uitstel

Virton heeft bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) uitstel gevraagd om enkele documenten te verzamelen in de hoop alsnog een licentie voor volgend seizoen te verkrijgen. Dat heeft het team uit de Proximus League vandaag bevestigd.

Virton greep eerder naast een licentie voor de volgende jaargang, maar stapte hierop naar het BAS. De club uit de Gaume verdedigde zijn zaak gisteren meerdere uren tijdens een video-audiëntie. De club uit 1B had anderhalve week geleden al de licentieprocedure van de Pro League aangevochten, maar daar is nog geen uitspraak over. Virton vindt dat de licentiecommissie met twee maten en gewichten werkt, en vindt de procedure oneerlijke concurrentie. Het team uit de provincie Luxemburg herhaalde ook dat de groep Promobe Finance (rond Flavio Becca) zijn steun voor de club heeft uitgesproken, maar dat ze weigert om een blanco cheque te geven voor volgend seizoen, omdat het nog helemaal niet duidelijk is (wegens de coronacrisis en andere lopende zaken bij het BAS) hoe de competitie er dan uitziet.

“Aan Virton geen licentie toekennen komt neer op een bedrijf failliet verklaren en spelers, staf en personeel zonder werk zetten”, meldt de club nog.

Lommel voorziet vers geld en twee kandidaat-overnemers

Lommel heeft vandaag zijn licentie voor 1B en 1A verworven. De licentiecommissie plaatste eerder vraagtekens bij de dubbele rol van (ex)-eigenaar Udi Shochatovitch bij de Limburgse club uit 1B. Hij was naast eigenaar van Lommel ook eigenaar van een academie in Gambia én had een investeringsmaatschappij in Cyprus met als ‘beroep’ ‘voetbalmakelaar’. De wegen van Lommel en Shochatovitch zijn intussen gescheiden. De achterstallige spelerslonen zijn betaald en de club kon de nodige bankgaranties van 1,65 miljoen euro voorleggen. Daarmee is de continuïteit voor volgend seizoen verzekerd. Lees er HIER meer over!

Roeselare vertrouwt op borg van Chinese eigenares

Vandaag was normaal gezien D-day voor KSV Roeselare (1B), maar het BAS lijkt toch nog redenen te hebben om na een lange dag nog altijd geen groen licht te geven. Het verdict valt uiteindelijk pas morgen of maandag, er moet dus nog wat uitgeklaard worden.

De West-Vlamingen hebben wel vertrouwen in de goede afloop, zo klinkt het alvast op Schiervelde. Niet alleen zijn alle spelers en het personeel volledig betaald, ook werden de RSZ-schulden en achterstallige betalingen aan de bond vereffend. Belangrijker nog werd de begroting voor het seizoen 2019-2020 goedgekeurd door de Chinese eigenares Xiu Li Dai. Als zij straks effectief borg staat voor het door de beheerraad opgemaakt budget voor volgend seizoen, dan maakt Roeselare een goeie kans om opnieuw de licentie te bekomen. In dat geval is er veel werk op Schiervelde, waar na 30 juni nog maar een drietal spelers onder contract liggen.

