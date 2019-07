Een pegel van De Sart en goals van nieuwkomers Nygren en Hagi: de hoogtepunten van Genk-Kortrijk TLB

26 juli 2019

23u19 0

Landskampioen KRC Genk heeft het voetbalseizoen 2019-2020 ingezet met een overwinning. De Limburgers haalden het in de openingswedstrijd van de nieuwe competitie met 2-1 van KV Kortrijk. Aanwinsten Nygren en Hagi maakten het verschil. De Roemeense recordaanwinst van de landskampioen zorgde een kwartier voor tijd zelfs voor de winnende treffer met zijn eerste balcontact. Julien De Sart had de West-Vlaamse bezoekers in de eerste helft op voorsprong gebracht met een stevige pegel. Hierboven kunt u de samenvatting bekijken!