Een paar flitsjes van Teddy en zo houdt Kortrijk het nog een beetje spannend Eddy Soetaert

28 april 2018

22u03 0 Belgisch Voetbal Mocht u ervan wakker liggen, dan is dit het goede nieuws: play-off 2 in groep A blijft een klein beetje spannend. Kortrijk won nipt en kan mits winst tegen de laatste rivaal Zulte Waregem weer tot op één punt komen. De rest van het wedstrijdverhaal zal geen voetnoot zijn in het jaaroverzicht.

Teddy Chevalier wou zijn Gouden Stier vastzetten en Jérémy Perbet ging voor zijn honderdste doelpunt in de Pro League: dat waren best wel twee leuke elementen in een thuismatch tegen een ploeg uit 1B, dacht je dan. Maar ze kleurden amper het verhaal. Je kon het Chevalier niet kwalijk nemen. Hij is nu eenmaal meer de aanbrenger dan de afwerker in het systeem-De Boeck. Chevalier was het dan ook die na drie minuten voorzette, De Smet kopte de bal tegen de lat en Perbet trapte de terugvallende bal vanaf twee meter over. Teddy deed nog meer: hij gooide na een kwartier een nieuwe bal voor doel, De Smet legde die volgens het voorziene scenario terug en Stojanovic gleed hem binnen.

Erger was het dat Perbet de kans kreeg om zijn reputatie waar te maken maar daar niet in slaagde. Hij trapte eerst vanop 'spuwafstand' over, later wilde hij haast op de doellijn de bal controleren, maar liet die ontfutselen. Neen, na twee speeldagen op de bank was het geen scherpe 'Perbut' die terug in de ploeg kwam. Het gevolg was dat Glen De Boeck, die geen telraam bijhoudt, uiteindelijk Perbet wisselde voor Ouali.

Lierse deed behoorlijk mee in de matige partij. Vooral de 200 meegereisde supporters wilden de nieuwe eigenaar overtuigen: 'Wij zijn Lierse' stond er op hun spandoek en dat ondersteunden ze vocaal 90 minuten lang. Kwam daarbij dat de Pallieters ook op voorsprong kwamen. Yagan bracht voor, Binst kopte binnen. Kort voor de pauze hadden ze opnieuw kunnen uitlopen, maar nu kopte Yagan de voorzet van Poelman naast.

Ook na de pauze, toen KVK stevig ging zoeken naar de winning-goal zonder echte kansen bijeen te spelen, kon Lierse nog eens uitbreken. Palmer-Brown verslikte zich in de interceptie en Binst haalde meteen zwaar uit, maar Kaminski liet zien dat hij na drie weken weer goed en wel in het Kortrijkse doel stond. Het duurde uiteindelijk tot vijf minuten voor tijd voor de thuisploeg de zege greep. Dat had te maken met de inbreng van de flitsende Ouali die uitbrak over rechts en teruglegde voor Chevalier, die laag in de korte hoek afmaakte. Zo houdt Chevalier zijn voorsprong op Harbaoui vast.