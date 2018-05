Een ongezien staaltje van collegialiteit op Stayen: "De Roeck heeft een schitterend parcours afgelegd" Philip Kevers

20 mei 2018

11u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Een ongezien staaltje van collegialiteit, gisteravond na de match tegen Lokeren op Stayen. Tijdens de persconferentie nam coach Peter Maes van Lokeren het meteen op voor zijn 'ontslagen' collega.

“Ik moet Jonas De Roeck feliciteren”, opende Maes. “Als beginnende coach op het hoogste niveau heeft hij hier bij STVV in nochtans moeilijke omstandigheden een schitterend parcours afgelegd. Zijn team deed tot het einde mee voor play-off 1 en voegt daar nu ook nog 's een tweede plaats in play-off 2 aan toe. Eerlijk, ik kon dit niet voorleggen na mijn eerste seizoen. Toch kreeg ik toen meer respect dan hij. Ik hoop voor hem dat hij snel weer een nieuwe club vindt op het hoogste niveau. En voor mezelf hoop ik dat ik komend seizoen met Lokeren in de voetsporen van dit STVV kan treden en dus kan meestrijden voor een plek in play-off 1.”

De woorden van zijn collega kwamen aan bij Jonas De Roeck. “Bedankt Peter. Fijn om dat te horen van een collega met zulk CV”, reageerde die. “Ondanks mijn ontslag verlaat ik Stayen met een goed gevoel. Ik heb hier altijd graag gewerkt. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om mijn spelers te danken voor het wederzijds respect en hun professionele houding op en naast het veld. Ook wil ik de supporters bedanken. Zij stonden altijd achter mij. En dat was er nog dat applaus vanavond. Dat voelde en voelt echt wel goed.”