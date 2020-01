Een niveauverschil: Club Brugge niet opgewassen tegen sterk Ajax (3-1), bekijk hier de goals Niels Poissonnier in Qatar

11 januari 2020

18u58 5 Club Brugge Een niveauverschil. Ajax overklaste Club op geregelde tijdstippen. Een owngoal van Kossounou en een penseeltrek van Ziyech – wat een héérlijke voetballer – beslisten de oefenpot nog voor hij goed en wel begonnen was. ’t Werd uiteindelijk 3-1.

Met conclusies te trekken uit oefenwedstrijden moet je voorzichtig zijn. Zo weet je bijvoorbeeld niet hoe intensief Ajax de voorbije week in Qatar getraind. Of de workload wel gelijkaardig was aan die van Club. Sommige benen voelden mogelijk zwaarder aan dan anderen.

Het neemt niet weg dat Ajax van in het begin Club hoog vastzette. Dat het duo Okereke - Schrijvers voorin moeite had om de bal vast te houden, hielp daarbij niet. Club pufte. Alleen Balanta en Vanaken moesten één tegen één niet onderdoen.

Dit Ajax is natuurlijk nog van een andere grootorde dan Club. Het levende bewijs: Hakim Ziyech. Eigenlijk valt het niet te begrijpen dat hij dezer dagen nog in de Eredivisie speelt – artiest op noppen. Ziyech schilderde op het kwartier met zijn linker de bal enig mooi in de verste bovenhoek. Amper twee minuten nadat Kossounou een schot van Mazraoui ongelukkig voorbij Mignolet had gedevieerd.

Club herstelde halfweg de eerste helft wel wat het evenwicht. Schrijvers zag een mooie volley gered door Onana en Okereke vergat een foutje van diezelfde Onana af te straffen. Aan de overzijde miste Ziyech dan weer het onmogelijke. Alleen voor Mignolet trapte hij naast – ook de Marokkaanse balvirtuoos is er maar een mens.

Hetzelfde verhaal meteen na rust, toen Ajax doodleuk doorheen het blauw-zwarte centrum sneed. Eindstation was Quincy Promes: 3-0.

Clement deed nadien wat hij had aangekondigd: al zijn veldspelers wisselen. De jongeren kregen opnieuw hun kans en grepen die. In het slot milderde Thomas Van Den Keybus (3-1) – even daarvoor en net erna was ook De Cuyper dicht bij een doelpunt.

Club verlaat Qatar dus met een nederlaag tegen Ajax. Morgenochtend vliegt blauw-zwart terug richting Brussel.

Da’s maar best ook, voor Club Brugge. Of de titelkansen zouden een stuk kleiner zijn.

Ajax : Onana; Mazraoui (61’ Schuurs), Veltman (80’ Timber), Martínez (84’ Pierie), Tagliafico (80’ Castillo); Gravenberch (46’ Marin), Van de Beek (73’ Álvarez), Ziyech (61’ De Jong); Tadic (80’ Taylor), Traoré (69’ Unuvar), Promes (61’ Danilo)

Club Brugge: Mignolet; Kossounou, Mechele, Deli; Vlietinck, Balanta, Vormer, Vanaken, Sobol; Schrijvers, Okereke

Na 60’: Mignolet; Van der Brempt, Mitrovic, Mata; Cools, Rits, De Ketelaere, Van Den Keybus, De Cuyper; Badji, Openda

Doelpunten : 13’ Kossounou (own. 1-0), 15’ Ziyech (2-0), 52’ Promes (3-0), 83’ Van Den Keybus (3-1)