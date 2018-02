Een nieuwe goalgetter, de psychologe mee op pad en straffe tegenstanders: een vooruitblik op de Cyprus Cup met bondscoach Ives Serneels Glenn Van Snick

25 februari 2018

08u30

Bron: Eigen berichtgeving 8 Belgisch Voetbal Vandaag nog een laatste pittige training in het oefencomplex van Tubeke, morgen met z'n allen het vliegtuig op naar warme oorden. Onze Red Flames nemen van 26 februari tot en met 8 maart deel aan de Cyprus Women's Cup, een prestigieus toernooi waar onze nationale voetbaldames het verdere verloop van de reeds foutloos gestarte WK-kwalificatiecampagne voorbereiden. Oostenrijk, Tsjechië en Spanje zijn de opponenten van dienst: "We moeten niet onnozel doen, dit zijn fantastische tegenstanders", stelt bondscoach Ives Serneels.

Hoewel onze Red Flames na 2015 en 2017 voor een derde keer deelnemen aan de Cyprus Cup, zou het ons niet verbazen mocht u het op dit moment horen donderen in Keulen. Vandaar eerst deze korte introductie.

Op het internationaal toernooi worden twaalf landen onderverdeeld in drie groepen. Na elkaar binnen eenzelfde poule één keer in de ogen te hebben gekeken, wordt er onmiddellijk zonder verdere knock-outfase gebikkeld om de prijzen. De winnaars van groep A en groep B strijden om de beker, terwijl de beste nummer 2 van groep A en B tegen de winnaar van groep C kampt voor het brons. Maar het draait niet enkel om de medailles, hoe dan ook speelt elk land voor een eindklassering. Zo speelden de Flames vorig jaar als de nummer 3 van poule A tegen de nummer 3 van poule B met de zevende plek als inzet. Een klus die onze dames klaarden: ze haalden het met strafschoppen van Oostenrijk.

"Fantastische groep"

Ook dit seizoen zal België (FIFA 22) moeten wedijveren met het Alpenland. Onze Red Flames nemen het immers op tegen Spanje, Oostenrijk dus en Tsjechië, oftewel respectievelijk de nummers 13, 21 en 34 van de FIFA-ranking. Geen hapklare brokken, wél tegenstrevers met veel kwaliteiten.

Celien Guns heeft één grote gave: ze is dodelijk in en rond de zestien. Het was voor ons snel duidelijk dat ze mee zou gaan naar Cyprus Ives Serneels

"We moeten niet onnozel toen, we zitten in een fantastische groep met straffe tegenstanders", blikt bondscoach Ives Serneels vooruit. "We beginnen tegen Tsjechië (28 februari, red.), een stevig team met letterlijk grote speelsters. Het vrouwenvoetbal is daar net als bij ons de laatste jaren op de kaart gezet, en daar plukken ze nu de vruchten van. Spanje (2 maart, red.) blijft voor mij een van de meest technische ploegen uit Europa. Tot slot is er Oostenrijk (5 maart, red.) dat de halve finale op het Europees kampioenschap speelde. Daar moet ik geen tekeningetje bij maken, zij gaan iedere keer uit van een zeer goede organisatie."

Opponenten met naam en faam dus. Is de Cyprus Cup daarom het ideale moment voor de Flames om zich nog een keer te meten met de top van de wereld? Of beschouwt de trainer het uitje eerder als de perfecte gelegenheid om her en der te experimenteren? Begin april staat het cruciale tweeluik tegen Portugal en Italië op het programma. Als Serneels nog wat wil uittesten, is de tijd nu aangebroken.

"Het is een beetje dubbel", verklaart de oefenmeester. "Enerzijds zijn we in die mate gegroeid dat we moeten proberen elke match te winnen. Anderzijds zit ik door blessures, ziekte en vermoeidheid voor het eerst met een selectie waar de speelsters van een totaal verschillend niveau zijn. Ik ga van dag tot dag moeten bekijken wie speelklaar is. Het wordt wikken en wegen en dat kan misschien wel meespelen in de resultaten. Maar ik roep geen excuses in, ik verwacht van alle 24 speelsters dat zij klaar zijn om tegen elk team strijdvaardig te zijn."

Voor het eerst gaat er een sportpsychologe mee. Zij moet er iedereen van overtuigen dat we van elk land kunnen winnen Ives Serneels

Torinstinct

Onder die 24 aanwezigen geen Julie Biesmans. De middenveldster liep in haar laatste competitiewedstrijd bij Bristol City een hamstringblessure op. Een spierscheur heeft de 23-jarige niet, maar de Cyprus Cup kwam hoe dan ook te vroeg. Wél een naam voor in het oog te houden: Celien Guns. De 19-jarige aanvalster is er voor het eerst bij. "Zij heeft een heel grote gave", vertrouwt Serneels ons toe. "In en rond de zestien is ze dodelijk. Ze heeft een enorm torinstinct. Bovendien zijn ook haar looplijnen zeer goed en denkt ze tactisch mee. Bij de U18 en U19 kende ze even een moeilijke periode, maar ze heeft zich terug geknokt. Voor ons was het snel duidelijk dat ze mee zou gaan naar Cyprus."

Opvallend: ook Justine Vanhaevermaet is er terug bij. De middenveldster van Anderlecht viel vorig jaar - nota bene op de Cyprus Cup - uit met een stevige knieblessure en miste daardoor het EK. "Zij heeft de laatste maanden hard gewerkt om terug te keren. Ze ontbreekt nog matchritme, maar met haar ingesteldheid verdient ze absoluut om mee te gaan."

Sportpsychologe

De Red Flames spelen al hun wedstrijden in Larnaca. "En daar ben ik enorm blij om. In tegenstelling tot vorig jaar staan we nu op 20 minuutjes in het stadion. En ook over de accommodatie kan ik zeker niet klagen. Het hotel is niet de grote luxe, maar we hebben alles om goed te trainen en voldoende te recupereren. De trainingsvelden zijn bovendien in goede tot zeer goede staat."

Eén primeurtje trouwens tijdens de trip naar Cyprus. "We werken sinds kort met een sportpsychologe en zij gaat voor het eerst mee op verplaatsing en zal nauw betrokken worden bij deze stage. Zij zal iedereen ervan overtuigen dat wij élke match kunnen winnen. Achteraf volgt een evaluatie, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat ze een meerwaarde zal zijn voor deze groep."

Tot slot: wanneer is de bondscoach een tevreden man? "Ik hoop tegen Tsjechië meteen de drie punten te pakken. Een toernooi starten met een overwinning is altijd leuk. Maar voorts bekijk ik het dag per dag. We moeten 's morgens goed opstaan en 's avonds opnieuw met datzelfde gevoel in bed kruipen. En het allerbelangrijkste: we moeten klaar zijn voor Portugal en Italië begin april."