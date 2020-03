Een licentie halen én houden in België, niet evident: de meest opvallende zaken de laatste jaren op een rij MXG

10 maart 2020

18u48 0 Voetbal Waasland-Beveren trekt de licenties van Oostende en Anderlecht in twijfel. Daarmee openen de Waaslanders een nieuwe aflevering in de licentiesoap die de afgelopen jaren stevig wat zendtijd kreeg in onze nationale voetbalcompetitie. Een overzicht van de meest frappante episodes.

Beerschot vecht de licentie van KV Mechelen aan (2019)

Het getouwtrek tussen Beerschot en KV Mechelen afgelopen zomer nam ongeziene proporties aan. Beerschot maakte zich toen sterk dat Malinwa geen licentie kon bekomen voor het seizoen 2019-2020 omdat “één of meerdere personen uit het bestuur zich schuldig gemaakt hadden aan matchfixing”. Die zaak ging al terug tot het einde van het seizoen daarvoor. Op 11 maart 2018 speelde Mechelen toen thuis tegen Waasland-Beveren en daar werden onregelmatigheden vastgesteld in telefoontapes tussen bestuursleden van beide clubs in aanloop naar de match. Mechelen werd veroordeeld voor matchfixing. De Geschillencommissie Hoger Beroep legde Mechelen daarvoor de degradatie op, maar die werd herroepen door het BAS. Malinwa kreeg enkel een schorsing in de beker en mocht niet Europees spelen. Beerschot bleef verbouwereerd achter.

Moeskroen: licentie zelden zonder slag of stoot (2015-2019)

Clubs die dreigden te degraderen dienden de voorbije seizoenen telkens klacht in tegen Moeskroen: in 2015 Cercle en Lierse, in 2016 OHL, Westerlo en STVV. In 2017 vocht Moeskroen de negatieve beslissing van de licentiecommissie met succes aan bij het BAS. In 2018 poneerde degradant KV Mechelen een strafklacht die leidde tot een onderzoek omtrent onduidelijkheden over wie nu net clubeigenaar was bij Moeskroen. De club zou in handen geweest zijn van een groep makelaars, onder leiding van Pini Zahavi. In februari 2019 werden de rekeningen van Moeskroen dan even bevroren door beschuldigingen over witwassen en schriftvervalsing. Maar uiteindelijk kreeg de club toch een licentie voor het seizoen 2019-2020.

Antwerp na procedureslag via BAS toch naar 1A (2017)

Antwerp werd in 2016-2017 kampioen in 1B na winst in de promotiewedstrijden tegen Roeselare. The Great Old mocht zo na dertien jaar opnieuw aantreden in de hoogste klasse. Maar de licentie voor 1A kreeg de club niet cadeau van de licentiecommissie. Antwerp zou toen niet voldoende duidelijk gemaakt hebben van waar de gelden van sterke man Paul Gheysens kwamen. De CEO van bouwbedrijf Ghelamco investeerde via zijn in Barcelona gevestigde bvba S. L. Peridot in de club. Die sloot een leningsovereenkomst af met Goala, de bvba van Patrick Decuyper. Alleen zou S. L. Peridot niet over voldoende vermogen beschikt hebben voor die lening. De Licentiecommissie oordeelde dat het zo niet duidelijk was dat de geldbronnen van eigenaar Gheysens bonafide waren. Na een procedureslag bij het BAS haalde Antwerp gelijk, en kon het toch aantreden in 1A.

WS Brussels naar eerste klasse, of toch niet? (2016)

White Star Brussels werd in 2016 kampioen in eerste klasse B. Maar de Brusselaars mochten toch niet promoveren naar onze hoogste klasse. Het BAS oordeelde dat de club van de flamboyante voorzitter John Bico aanvankelijk niet over een geldig stadion beschikte en een te hoge schuldenberg had - naar verluidt toen zo’n 4,3 miljoen euro. Bico vocht bij het BAS nog aan wat hij kon, maar kreeg geen licentie. Eupen mocht zo in de plaats van Brussels naar eerste klasse en ook Roeselare haalde opgelucht adem. Zij zakten zo niet naar Eerste Amateur. Ondertussen bestaat WS Brussels niet meer. De club werd in 2017 noodgedwongen ontbonden.