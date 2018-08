Een kleine tovenaar, de goalie van Thailand en de fabrikant van een Frans mirakel: deze tien spelers zullen u vermaken in 1B GVS

03 augustus 2018

14u29 0 Belgisch Voetbal Ook in 1B wordt vanavond het nieuwe seizoen op gang getrapt. Een niveautje lager, maar toch lopen er heel wat bekende en minder bekende spelers rond die ongetwijfeld lof zullen oogsten. Van een Brusselse tovenaar tot de mede-auteur van een Frans wonder. Tien spelers uit tweede klasse om met een vergrootglas te volgen.

Onur Kaya (KV Mechelen)

Terecht toch dat we dit lijstje met deze kleine baltovenaar aftrappen? 14 goals en 38 assists in 145 wedstrijden voor Zulte Waregem, nu aan zet Achter de Kazerne. Listige balletjes, haarscherpe voorzetten en technische hoogstandjes. Weet de 31-jarige Brusselaar ook in 1B nog gemotiveerd te zijn, zal de Malinwa-aanhang kirren van plezier. "Hopelijk kan ik de club terugbrengen naar eerste", aldus Kaya.

Kawin Thamsatchanan (OHL)

Zowaar een Aziatische international bij OH Leuven. Thamsatchanan is de vaste doelman én kapitein van de Thaise nationale ploeg. Met 62 caps en vier nationale titels bij zijn vorige club in zijn thuisland heeft de 28-jarige keeper ervaring over. De tongbreker voor menig commentator streek in januari al neer aan Den Dreef, als cadeautje van de nieuwe Thaise eigenaars. Nu wordt hij een certitude.

Dante Vanzeir (Beerschot-Wilrijk)

Racing Genk verlengde zijn contract tot 2021 en stalde hem vervolgens op Het Kiel. Geen aankoopoptie bij de uitleenbeurt - het teken dat de Limburgers rotsvast geloven in het jong aanvallend geweld. Amper 20 jaar, maar speelde vorig seizoen een knalmatch tegen Anderlecht. Snel, creatief en een neus voor goals. Staat naast Jorn Vancamp - zijn gewezen spitsbroer bij de Belgische U17.

Divine Naah (Tubeke)

Vergeef het ons, maar met zo een voornaam moet hij wel slagen. Veelbelovend 22-jarige middenvelder die vorig seizoen gehuurd werd van Manchester City maar zich nu definitief in het Leburtonstadion mag uitleven. Speelde ook al op uitleenbasis in de Zweedse en Noorse hoogste voetbalafdelingen. Dribbelt graag, al ziet het er soms wat onbeholpen uit. Een vaste stek na seizoenen van verhuisdozen in- en uitpakken zal hem helpen om eindelijk te kunnen tonen waarom hij uit de veelbelovende Ghanese 'Right To Dream Academy' komt.

Stijn De Smet (Roeselare)

Na 15 jaar eersteklassevoetbal tijd voor een stapje terug. Al moge het duidelijk zijn dat Stijn De Smet nog niet helemaal is uitgeblust. Zijn voorzetten, stilstaande fases en arendsoog zullen nog steeds vernieling zaaien. Met de 33-jarige rechtsbenige middenvelder haalt Roeselare bovendien een brok ervaring binnen.

Tarik Tissoudali (Beerschot-Wilrijk)

Met tien goals en zes assists hielp de Nederlandse vleugelspeler De Graafschap eigenhandig aan promotie naar de Eredivisie. Tissoudali is technisch bijzonder vaardig en duikt geregeld op in de grote rechthoek van de tegenstrever. "Ook al ben ik geen spits, ik zal teleurgesteld zijn als ik geen 8 doelpunten maak." Samen met Arnaut Danjuma (Club Brugge) werd de 25-jarige met Marokkaanse roots niet voor niets genomineerd voor 'beste speler' van de eerste divisie.

Olivier Myny (OHL)

Deemsterde na twee seizoenen bij Waasland-Beveren helemaal weg. Nog altijd maar 23, dus kan hij bij OHL zijn carrière herlanceren. Snel, een goed afstandsschot én een frivole dieptepass. Alles wat een moderne flankaanvaller moet hebben. Pikt dan ook geregeld zijn doelpuntje mee.

George Hirst (OHL)

Vorig jaar interesse van Arsenal, Everton en Manchester United, nu speelt de 19-jarige Engelse belofte-international gewoon aan Den Dreef. Hirst heeft een staalharde rechter, kan zijn mannetje op snelheid voorbij en weet zich telkens goed te positioneren. Een absolute smaakmaker in spe. Bij Leicester City volgen ze zijn evolutie op de voet op om hem binnenkort naar de Premier League door te loodsen.

Glenn Claes (Lommel SK)

Een veelbelovende start bij KV Mechelen - hij werd zelfs even de nieuwe Hans Vanaken genoemd - maar verdween nadien volledig uit de ploeg. Dankzij een uitleenbeurt kan de 24-jarige middenvelder opnieuw speelminuten verzamelen. Claes beschikt over een uitstekende traptechniek en prima spelinzicht.

Ambroise Gboho (Westerlo)

De naam van de Ivoriaanse spits staat voor eeuwig in het geheugen van heel wat Franse voetbalfans gegrift . De 23-jarige Gboho hielp met een treffer de Franse derdeklasser Les Herbiers in de finale van de Franse beker - waar PSG uiteindelijk de droom uit elkaar liet spatten. Een huzarenstukje, nu mag hij zijn kunsten en vooral torinstinct etaleren in 't Kuipke.