Exclusief voor abonnees Een handleiding, één jaar na Operatie Zero: “We zijn vertrokken voor járen procedures” Niels Vleminckx

10 oktober 2019

07u00 0 Operatie Zero 10 oktober. Een datum die voor altijd een zwarte pagina zal blijven in het Belgisch voetbal. Eén jaar later is Mogi Bayat weer koning van de transferjungle. Is er dan niets veranderd?

Wat weten we?

Dejan Veljkovic en Mogi Bayat blijven de hoofdrolspelers in Operatie Zero. Het gerecht verdenkt de twee makelaars ervan om massaal zwart geld en verdoken commissies te incasseren en uit te delen.

Alleen bleek Bayat slimmer dan Veljkovic. Het telefoonverkeer van de twee makelaars werd afgetapt. Alleen voerde de Franse Iraniër het gros van zijn uitgaande gesprekken via Whatsapp. De communicatie via die app is vergrendeld – de politie kan die dus niet zomaar afluisteren. Veljkovic was meer van de oude stempel en hield het bij de traditionele gesprekken via mobiele operatoren. Er bestaan daarom veel meer geregistreerde telefoongesprekken van de Serviër, wat maakt dat de speurders meer bewijslast tegen hem voorhanden hebben.

