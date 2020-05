Een generatie met overvloed aan talent: de tien beste Belgische jeugdspelers van 2005 Redactie

08 mei 2020

06u52 0

Wat met de Rode Duivels na het WK in 2022? Staat er genoeg Belgisch talent klaar om Thomas Vermaelen, Dries Mertens en co straks af te lossen? Wij deden het onderzoek en stellen dezer dagen dé goudhaantjes van het Belgische voetbal voor, met vandaag in de vijfde aflevering een blik op de generatie van 2005. Een lichting met bakken talent. De ‘nieuwe Meunier’ bij Club Brugge. Een youngster die de capaciteiten van De Bruyne en Hazard combineert en een toptalent van STVV met een speciaal verhaal.

Hierboven ziet u een compilatie van de talentvolle generatie van 2005. HIER ontdekt u werkelijk alles, in tekst en beeld, over deze spelers - die wellicht (nog) belangrijker zullen worden. Wim Lagae, sporteconoom aan de KU Leuven, voorspelt namelijk dat er na de coronacrisis meer jeugdspelers hun kans zullen krijgen. Het woord is aan de jeugd.

