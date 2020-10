Een exclusieve rondleiding langs de werken in het voetbalcentrum van Tubeke: “Je zal hier voetbal ademen” Redactie

“De hele internationale voetbalwereld zal jaloers zijn.” Bondsvoorzitter Mehdi Bayat is trots op het nationaal voetbalcentrum in Tubeke, waar op dit moment ook een nieuw bondsgebouw wordt gezet. Uw krant kreeg een rondleiding langs de werken. “Alles van de voetbalbond zal gecentraliseerd worden op één plaats. De VAR, de scheidsrechters, het voetbal... alles. Je zal hier voetbal ademen.” De bouw moet klaar zijn in mei volgend jaar. De totale kostprijs is zo’n 17 miljoen euro.

