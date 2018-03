Een dag in het spoor van Mehdi Bayat: "Tweede of derde worden is geen utopie" Rudy Nuyens

28 maart 2018

18u00 0

Mehdi Bayat had het ons beloofd: we mochten hem een hele dag volgen. En de CEO van Sporting Charleroi hield woord. We mochten zelfs mee aanschuiven voor de contractverlenging van speler Gaëtan Hendrickx, op voorwaarde dat we de cijfertjes in de overeenkomst binnenskamers hielden. Wie een dag mee wil in het spoor van Bayat, moet snel zijn, want het gaat aan honderd per uur van hot naar her. In zes jaar tijd bracht Bayat Charleroi van tweede klasse naar een plaats tussen de Grote Vijf. "Tweede of derde worden is geen utopie", vindt hij.

De volledige reportage ontdekt u morgenochtend op HLN.be en in Het Laatste Nieuws.