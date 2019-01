Een dag in het spoor van Martijn De Jonge, perschef van Waasland-Beveren MVS

09 januari 2019

22u22

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Elke dag kan u hier het dagschema van de voetballers in Spanje vinden, maar uiteraard zijn er nog andere mensen die ook werken op winterstage. Vandaag zetten we ons een dag in het spoor van Martijn De Jonge. In de eerste plaats perschef van Waasland-Beveren, maar dat dekt allesbehalve de lading van het manusje-van-alles. Martijn is namelijk ook communicatieverantwoordelijke, social media manager, woordvoerder en teammanager. Een bezige bij dus.

7.50 uur: Martijn’s wekker loopt af.

8u15: hij ontbijt, samen met spelers en staf in het Lodomar Hotel in San Pedro Del Pinatar.

8u45 – 9u15: tijd voor een koffietje in de bar, meestal vergezeld van de Balkanboys. Deze ochtend zijn ook assistent-trainer Jonas Ivens en keeperstrainer Gerry Oste erbij.

9u15: lezen wat er over Waasland-Beveren verschenen is in de Belgische kranten.

9u25: ondertitels toevoegen aan het afgenomen interview met spits Francesco Forte. De montage had Martijn gisteravond al gedaan, nu is het tijd om er de laatste hand aan te leggen. “Ondertitels op een filmpje zetten is eigenlijk nog het meeste werk”, vertelt hij ons.

9u45: de bus op, richting training.

10 uur: de training start. Tijdens de training maakt Martijn altijd foto’s en filmpjes. “De filmpjes gebruik ik voor een sfeerreportage die ik moet maken van de trainer. Donderdagavond is er een cinema-avond voorzien waarin die video wordt getoond.”

12u: einde van de training. Martijn houdt nog een competitie ‘latje trap’ met Moren, Roef en Debaty. Moren is de enige die de bal op de lat kan trappen, en vervolgens kan scoren zonder dat de bal de grond raakt.

12.30 uur: aankomst in het hotel.

13 uur: tijd om te lunchen.

14.30 uur: deze namiddag zijn de spelers en staf vrij, er is voor het eerst op stage geen tweede training. “De kinés, een begeleider van de organisatie en ik beslisten om te gaan padellen in de Pinatar Arena. Uiteindelijk wonnen kine Xavier en ik één spelletje; Xavier en begeleider Tom wonnen nadien het tweede spelletje”, vertelt Martijn.

18 uur: nog wat werk op de plank voor Martijn. De foto’s moeten worden verwerkt en op de sociale media wordt geplaatst. “Ik leg nog de laatste hand aan het filmpje van Forte en plaats het dan op sociale media.”

18u30: Francesco Forte daagt Martijn uit voor een partijtje FIFA. “Hij werd met het grote PSG naar huis gespeeld door mij met Arsenal. 3-0 was de harde score”, lacht Martijn.

19u30: etenstijd.

20u00: traditiegetrouw kijk ik samen met Davy Roef naar Familie. “Ondanks wat er in sommige media verscheen, heeft Davy het nog altijd keihard naar zijn zin bij ons”, knipoogt de perschef.

20.30: Jur Schryvers en Anthony Swolfs hebben Martijn’s hulp nodig om hun filmpje te monteren. “Ze kregen, net zoals de andere spelers, de opdracht om een zo origineel mogelijk filmpje door te sturen voor de cinema-avond. De coach zette een puntensysteem op, samen met de quiz en teambuilding om de eindwinnaar te bepalen”, legt Martijn uit. Die winnaar krijgt volgende week een extra vrije dag.

21u30: Martijn sleutelt nog wat aan de sfeerreportage en overloopt nadien bij videoanalist Mario de afspraken voor het filmen van de wedstrijd van morgen.

22u30: nog iets drinken in de bar met enkele stafleden en dan onder de wol kruipen.