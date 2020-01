EA Sports neemt Kevin De Bruyne opnieuw op in Team van het Jaar in FIFA 20 ABD

06 januari 2020

18u15

Bron: Belga 0 Voetbal EA Sports, de ontwikkelaar van de populaire voetbalgame FIFA20, heeft maandag haar jaarlijkse Team van het Jaar bekendgemaakt. Gamers konden vorige maand stemmen op hun favoriete spelers en verkozen met Kevin De Bruyne één Belg. Eden Hazard en Jan Vertonghen zaten ook bij de uitgebreide lijst van genomineerden, maar vielen af. Het is voor De Bruyne het derde jaar op rij dat hij het Team van het Jaar haalt.

Champions League-winnaar Liverpool was weinig verrassend de grootste leverancier binnen het elftal. De Reds tellen met doelman Alisson Becker, verdedigers Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk en Andy Robertson en aanvaller Sadio Mané vijf spelers in het Team van het Jaar. Kevin De Bruyne is de enige speler van Manchester City bij het elftal.

Per land bekeken is Nederland het best vertegenwoordigd. Onze noorderburen leveren met verdedigers Van Dijk en Matthijs de Ligt en middenvelder Frenkie de Jong drie spelers af.

Elftal van het Jaar

Doel: Alisson Becker (Bra/Liverpool)

Verdediging: Trent Alexander-Arnold (Eng/Liverpool), Virgil van Dijk (Ned/Liverpool), Matthijs de Ligt (Ned/Ajax-Juventus), Andy Robertson (Sch/Liverpool)

Middenveld: Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City), Frenkie de Jong (Ned/Ajax-FC Barcelona), N'Golo Kanté (Fra/Chelsea)

Aanval: Lionel Messi (Arg/FC Barcelona), Kylian Mbappé (Fra/PSG), Sadio Mané (Sen/Liverpool)

This is the #FIFA20 #TOTY 🏆



🇧🇷 @Alissonbecker

🏴 @andrewrobertso5

🇳🇱 @VirgilvDijk

🇳🇱 Matthijs de Ligt

🏴 @trentaa98

🇳🇱 @DeJongFrenkie21

🇧🇪 @DeBruyneKev

🇫🇷 @nglkante

🇫🇷 @KMbappe

🇸🇳 Sadio Mane

🇦🇷 @TeamMessi



TOTY Attackers available in-game from 6pm UK. pic.twitter.com/cUQh0zz8qt EA SPORTS FIFA(@ EASPORTSFIFA) link