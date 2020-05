Dumpt de Belgische voetbalbond het BAS? Licentiesysteem vandaag op tafel bij KBVB Pieter-Jan Calcoen en Bart Fieremans

28 mei 2020

04u00 0 Belgisch voetbal Het BAS dat een geweigerde licentie alsnog toekent? Als het van sommige bestuursleden van de KBVB afhangt, kan het binnenkort niet meer. Het ­licentiesysteem is vandaag een belangrijk agendapunt op hun Raad van ­Bestuur.

“We moeten gewoon nog eens aantonen dat we ‘good governance’ hanteren”, aldus een bestuurslid over de Raad van Bestuur van de voetbalbond vandaag. Vandaar dat ook het bij het grote ­publiek felbesproken licentie­systeem op tafel komt te liggen. Een eerste punt van discussie is het feit dat Nils Van Brantegem van de Pro League de licentie­manager is, ­terwijl insiders ­eigenlijk zouden willen dat de KBVB zelf iemand aanlevert voor die functie.

Verwevenheid

Ook het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) ligt onder vuur. Herinner u hoe de toekenning van een licentie aan Moeskroen in het verkeerde keelgat van de voetbalbond schoot. ­Bestuursleden zullen vandaag dan ook opperen om de beroeps­procedures binnen de bond zelf te behandelen. “Of waarom komt er vanuit de overheid geen sportrechtbank?” Een andere denk­piste is om gespecialiseerde ­kamers op te richten – bijvoorbeeld voor licentiezaken – met vaste arbiters die per definitie ­onafhankelijke magistraten zijn.

“Als je sommige beslissingen van de laatste jaren ziet, dan heeft het BAS slechte punten gescoord. Het werkt niet meer”, zegt een rechtsexpert die ook vertrouwd is met de KBVB. Er klinkt kritiek over hoe de arbiters verkozen zijn. De helft ervan zijn advocaten, die vaak gewoon zijn partijdige standpunten in te nemen, en via hun kantoren een grote ver­wevenheid in de voetbalwereld kunnen hebben. Zo kwamen er vragen over de aanstelling van Louis Derwa als arbiter door Moeskroen in de licentiezaak: “We ­vinden dat opvallend”, zei Waasland-Beveren-advocaat Tom Rombouts daarover al: “In 2017, toen Moeskroen ook zijn licentie aangevochten zag, moest Derwa zich al terugtrekken wegens een schijn van partijdigheid met Moeskroen (dat toen verdedigd werd door Laurent Denis, met wie Derwa eerder had samengewerkt, red.).” Derwa treedt ook op als ­advocaat van scheidsrechter ­Sebastien Delferière in Operatie Zero. Sommige juristen vinden het dan vreemd dat hij als arbiter moet oordelen in een zaak over Moeskroen waarin ook documenten uit Operatie Zero voor­komen.

Het BAS heeft onmiskenbaar zijn waarde omdat het op korte termijn uitspraken kan doen in ­belangrijke sportgeschillen en ­bovendien telt het ook veel ­bekwame arbiters, maar er zijn ook de vele systeemfouten en de steeds luider wordende roep naar onafhankelijkheid. Maar kan dat laatste wel via de bond zelf?

Steun aan profclubs

Een ander agendapunt is de 1,25 miljoen euro die de bond, van­wege de coronacrisis, voorziet als solidariteitsbijdrage aan de ­Belgische profclubs. De KBVB kreeg 4,3 miljoen van de UEFA, wat achteraf door ongelukkige communicatie ten onrechte ‘corona­steun’ genoemd werd. Maar die centen kunnen niet naar de clubs gaan, want de voetbalbond heeft die al onomkeerbaar gebudgetteerd voor de ontwikkeling van alle lagen van het voetbal en voor de uitbouw van het ­nationaal centrum in Tubeke. Het geld moet dus elders vandaan ­komen.

Daarvoor denkt de Raad van Bestuur aan een creatieve oplossing. Het overweegt om een klein deel van de inkomsten van Euro 2020 aan te wenden om die put te dichten. Volgens onze info bestaat er een groot draagvlak voor dat plan.

Tot slot komt ook de dubbele functie van bondsvoorzitter Mehdi Bayat vandaag ter sprake. Of er definitieve beslissingen zullen zijn, valt af te wachten, maar deze vergadering wordt op zijn minst een eerste concrete stap richting verandering.

