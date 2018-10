Duchâtelet: "Er zijn ook matchen van Anderlecht verdacht" Redactie

12 oktober 2018

08u55 60

Roland Duchâtelet is ervan overtuigd dat matchfixing door makelaars al langer aan de gang is. De ex-voorzitter van Standard wijst naar de play-offs in het seizoen 2013-2014. "Er zijn toen rare dingen gebeurd." Anderlecht begon vanuit een verloren positie aan de play-offs, maar werd in extremis toch nog kampioen, ten koste van Standard.

"We hadden een riante voorsprong, maar die slonk zienderogen", zegt Duchâtelet. "Ik heb toen al gezegd dat er iets niet klopte, maar het is nooit deftig onderzocht. Er zijn nochtans twee matchen van Anderlecht in die play-offs die verdacht zijn. Ik kan niet zeggen welke. Bekijk de matchen, dan kom je er zelf wel achter. Hopelijk komt er klaarheid." (JBG/NVK)