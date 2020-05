Drie opties: met hoeveel clubs wordt er volgend seizoen in 1A gevoetbald? BF/NVK

08 mei 2020

21u15 3 Belgisch voetbal Uit hoeveel clubs bestaat 1A volgend seizoen? Die vraag zal de debatten binnen de Pro League volgende week domineren. De werkgroep onder leiding van voorzitter Peter Croonen gaat komende week op zoek naar een antwoord, dat moet leiden tot een voorstel waarover de Algemene Vergadering op vrijdag 15 mei zich kan uitspreken. Drie opties dienen zich aan.



1. Met 16

Het huidige format - 16 ploegen in een reguliere competitie met aansluitend play-offs - staat onder druk. Vijftien eersteklassers hebben hun licentie voor volgend seizoen al beet. KV Oostende hoopt uiterlijk maandag als laatste zijn startbewijs te ontvangen. Dat maakt 16 op 16. Als de stand na 29 speeldagen - het moment waarop het corona-virus de competitie een halt toeriep - als eindstand wordt bekrachtigd door de Algemene Vergadering en het zestiende geklasseerde Waasland-Beveren als degradant wordt aangewezen, blijven er vijftien clubs over. Beerschot en OHL staan klaar om te stijgen. Of de terugwedstrijd van hun promotieduel in 1B nog gespeeld wordt, lijkt uitgesloten waardoor het onmogelijk is om één promovendus aan te duiden.

2. Met 17

Twee scenario’s kunnen leiden tot een hoogste klasse met zeventien clubs. Play-offs lijken dan alvast van de baan. Grijpt KV Oostende naast een licentie, blijft Waasland-Beveren sowieso op het hoogste niveau. Dat maakt vijftien clubs plus twee - Beerschot en OHL - als beslist wordt om de return van het promotieduel in 1B definitief te schrappen. Haalt KV Oostende alsnog zijn licentie binnen en wordt Waasland-Beveren tot degradatie veroordeeld, komen we ook op zeventien clubs uit als Beerschot en OHL promoveren zonder nog tegen mekaar te spelen.

3. Met 18

Een topklasse met 18 clubs komt in zicht als KV Oostende zijn licentie krijgt, Beerschot en OHL niet meer tegen mekaar aantreden en automatisch stijgen én Waasland-Beveren niet naar 1B wordt teruggezet. Als het van de Waaslanders afhangt, is een degradatie van hen niet aan de orde. “Wij hebben de kans niet gehad om ons sportief te redden”, zegt Dirk Huyck, voorzitter van Waasland-Beveren. “Om niemand te benadelen rekenen wij erop dat het tot een compromis komt, zowel richting de twee ploegen die in 1B nog een promotieduel moeten spelen én ons die nog een competitiewedstrijd dienden af te werken. Laat dit duidelijk zijn: als wij moeten zakken, stappen wij naar de rechter. Zo’n degradatie is niet statutair bepaald. Een niet-afgewerkte competitie is nietig. De tussenstand kan niet als eindstand gebruikt worden. Dat het in het amateurvoetbal wel is gebeurd? Ja, maar dat heeft niets te maken met het profvoetbal.”

