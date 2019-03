Drie dagen voor start play-offs nog altijd geen akkoord over vergoeding assistent-refs VDVJ/RN

26 maart 2019

08u15 0

Ideaal is het allerminst. Drie dagen voor de start van de play-offs is er nog altijd onduidelijkheid over de compensatie voor de assistent- en videorefs bij play-off 1-matchen. Doordat die vanaf nu daags voor de match op afzondering moeten, eisten zij opslag bij het Referee Office. Tijdens de lentestage van afgelopen weekend moest er (eindelijk) een oplossing komen, maar die kwam er voorlopig niet.

Tot grote frustratie van de betrokken partijen. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist wilde gisteren niet diep ingaan op de kwestie. “De refs zijn van alles op de hoogte, de rest is niet belangrijk. Ik ga er vanuit dat we op een correcte en serene manier aan de play-offs beginnen.”

Ondertussen werden de arbiters voor de eerste twee speeldagen aangeduid. Lawrence Visser moet vrijdagavond Standard-Antwerp in goede banen leiden, Nicolas Laforge zakt af naar Genk voor het duel met Anderlecht en Erik Lambrechts fluit het duel tussen Club Brugge en AA Gent. Benieuwd of zij, samen met hun assistenten en videorefs, straks alsnog in optimale omstandigheden de titelstrijd kunnen leiden.