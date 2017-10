Doumbia: "Volgend jaar heb ik mijn plaats bij Anderlecht" Idrissa Doumbia: gedumpt door Weiler, opengebloeid onder Dury Jonas van De Veire

13u59 0 BELGA Belgisch Voetbal Idrissa Doumbia (19) keert vanavond als “een krijger” terug naar het Astridpark. Het resultaat van een explosieve evolutie in drie maanden Zulte Waregem. “Ik ben hier al 40 procent beter geworden.”

94 speelminuten, waarvan ruim tweederde op speeldag één in Moeskroen. Dat was de totaalbalans van Idrissa Doumbia bij Anderlecht vorig seizoen. Een peulschil in vergelijking met de 622 minuten die hij tot dusver al verzamelde bij Zulte Waregem. “Ik begon toen aan de competitie als titularis, maar plots kreeg ik mijn kans niet meer”, herinnert de middenvelder zich. “Nochtans verdiende ik mijn plaats. Een uitleg heb ik nooit gekregen van Weiler. (zucht) Hij had een aparte kijk op sommige zaken.”

Het verschil met zijn huidige trainer, Francky Dury, kan niet groter zijn. Iedere keer wanneer Doumbia de kans ertoe krijgt, looft hij de band die hij heeft met de coach. “In drie maanden tijd ben ik hier 40 procent beter geworden. Echt waar. Dat is vooral omdat ik speelminuten krijgen, maar evenzeer dankzij de coach. Hij geeft me toelichting bij elk facet van mijn spel – mijn positionering, mijn duels, mijn infiltraties, ... Vaak zijn het details waar ik voordien geen aandacht aan schonk. Hij maakt me beter, terwijl ze me bij Anderlecht afremden.”

Door zijn pijlsnelle evolutie is Doumbia overigens vastbesloten dat er volgend seizoen wel een toekomst voor hem weggelegd in het Astridpark “Hier bij Zulte Waregem ben ik man geworden, een krijger. Of ik volgend jaar mijn plaats zou hebben bij Anderlecht? (zonder twijfelen) Ja, daar ben ik zeker van. Maar voorlopig zit ik met mijn gedachten volledig bij Zulte Waregem. Mocht ik vanavond scoren, zou ik niet vieren. Mijn respect voor Anderlecht, mijn vrienden en de fans daar is te groot.“

In Ivoorkust zou er wél hard gevierd worden. De familie van Doumbia volgt iedere baltoets van hun chouchou van dichtbij. "Ze bekijken al mijn wedstrijden", lacht de middenvelder. "Sinds ik voetballer ben, is mijn vader gestopt met werken. Ik zei hem dat hij zoveel voor mij gedaan heeft, dat het tijd was om iets terug te geven. Ik stuur regelmatig geld op. Dat vind ik overigens maar normaal. Ik kom uit een grote familie met vijf kinderen - een broer en zus zijn jammer genoeg overleden. Mijn ouders hebben voor ieder van ons gevochten."

Met dezelfde toewijding werkt de Ivoriaan nu aan zijn carrière. Doumbia droomt dat het hem ooit een transfer naar de Premier League oplevert. “Manchester City zou fantastisch zijn. Ik keek steeds op naar Yaya Toure en hou van hun manier van voetballen. Maar ik besef wel dat ik niet van Zulte Waregem naar Manchester City zal gaan. (lacht) Ik heb nog veel werk voor de boeg.”

