Doorstart failliete Lierse afgerond: Lierse Kempenzonen is een feit Kristof De Cnodder

01 juni 2018

De doorstart van het failliete Lierse onder het stamnummer van eerste amateurclub Oosterzonen werd vandaag definitief afgerond. Eergisteren liet Oosterzonen al aan de voetbalbond weten dat men van naam wil veranderen. De nieuwe benaming is Lierse Kempenzonen en de club zal in het geel en zwart gaan spelen. Mogelijk wordt de club later alsnog omgedoopt tot K Lierse SK, maar dan moet met de curator van het ‘oude’ Lierse nog wel een overeenkomst worden gevonden.

Intussen werd met Lierses voormalige voorzitter Maged Samy alvast een akkoord bereikt over de verkoop van het Vanderpoortenstadion. Het ‘new look’ Lierse zal dus sowieso op het Lisp aan de slag kunnen. Voorzitter Stefan Van Lommel van Oosterzonen stapt mee in het nieuwe bestuur, maar de belangrijkste geldschieter wordt Luc Van Thillo. Deze laatst is ex-directeur van Antwerp FC en grote baas van de internationale firma AVT uit Essen. Eerder zocht een groep Lierse supporters al toenadering tot stadsgenoot Lyra, wat uitmondde in Lyra-Lierse. De slaagkans van dit project lijkt nu plots veel minder groot. Lyra-Lierse kan immers niet in het Vanderpoortenstadion terecht en begint straks twee reeksen lager dan Lierse Kempenzonen. Het laat zich raden dat het merendeel van de voormalige Lierse aanhang de Kempenzonen piste meer genegen zal zijn.

