Domper voor Vossen en Club Brugge: aanvaller minstens drie maanden out MH en NP

21 oktober 2018

De vrees voor een lange inactiviteit werd vandaag bevestigd. Club Brugge moet het minstens drie maanden zonder Jelle Vossen (29) stellen. De spits blesseerde zich tegen Waasland-Beveren in de slotfase aan zijn knie, na een contact met Verstraete. Het verdict: een scheur in de mediale band. Vossen mist zo de rest van de Champions League-groepsfase.

Bij blauw-zwart is de blessure zonder meer een aderlating. Vossen zat aan vier goals in zes competitiewedstrijden - ook al was hij niet altijd zeker van een basisplek. In de seizoensopener tegen Eupen was de aanvaller nog goed voor een hattrick.