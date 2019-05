Domper voor KV Mechelen en W.-Beveren: rechter laat matchfixingproces doorgaan Redactie

23 mei 2019

14u07 22 KV Mechelen Het matchfixingproces op de voetbalbond mag gewoon doorgaan. Dat besliste de kortgedingrechter van de ondernemingsbank in Brussel. Een domper voor KV Mechelen en Waasland-Beveren, die meer tijd wilden om zich te verdedigen en zo het seizoen in 1A te kunnen starten.

KV Mechelen had juridische stappen ondernomen omdat het vond dat de rechten op verdediging geschonden waren door de KBVB. Zo argumenteerde de club onder meer dat het niet normaal was dat de onderzoekscoördinator en bondsprocureur zes maanden gekregen hadden om hun vordering voor te bereiden, terwijl de verdediging slechts een maand de tijd kreeg.

Gelijke wapens

Een ander veelgehoord argument was dat KVM toegang geen toegang heeft tot de telefoontaps waarop de bondsprocureur zijn hele vordering op baseerde. Mechelen wilde daarom éérst zelf inzage, om zich te kunnen verdedigen “met gelijke wapens”.

Timing blijft

De ondernemingsrechtbank oordeelde evenwel dat de tuchtprocedure op de voetbalbond gewoon mag doorgaan. KV Mechelen zou nog in beroep kunnen gaan tegen de beslissing, maar het is maar de vraag of dat veel zin heeft: de beroepsprocedure zou te lang op zich laten wachten.

Dat wil zeggen dat het matchfixingproces op de voetbalbond de vastgelegde timing zal blijven volgen. Dit weekend zal bondsprocureur Kris Wagner zijn strafvordering voor het eerst mondeling toelichten. Maandag en dinsdag volgen de laatste woorden van de betrokken partijen. In de loop van volgende week volgt wellicht een definitieve uitspraak.

Bond tevreden

De voetbalbond was wel in z’n nopjes met de beslissing van de kortgedingrechter. “De KBVB wijst nogmaals op de nood aan rechtszekerheid voor de 24 profclubs voor de start van het nieuwe seizoen en het belang van integriteit in het voetbal. De bond heeft er alle vertrouwen in dat de disciplinaire procedure in alle sereniteit kan worden voortgezet en afgerond", klonk het in een persbericht.