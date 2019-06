Domper voor beloften: Vanlerberghe mist EK YP/PJC

12 juni 2019

11u45

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 EK voor beloften Stevige domper voor onze U21 in de aanloop naar het EK: Jordi Vanlerberghe is out. Bondscoach Johan Walem mag wel nog een vervanger oproepen, Dries Wouters (Racing Genk) en Loïs Openda (Club Brugge) lijken de voornaamste kandidaten om zijn plaats in de kern in te nemen.

De Jonge Duivels openen op zondag 16 juni (om 18u30) met een wedstrijd tegen Polen het 22e Europees Kampioenschap voetbal onder 21 jaar. De Jonge Duivels van bondscoach Johan Walem worden vooraf als outsider afgeschilderd. De favorieten voor eindzege zijn Frankrijk, Duitsland, Spanje, Engeland en vooral gastland Italië en in die zin werden onze Duivels in november vorig jaar bij de loting voor de groepsfase allerminst gespaard. Poule A met favorieten Italië en Spanje en grote onbekende Polen kwam uit de bus. De Belgische beloften openen op 16 juni tegen Polen, drie dagen later wacht een duel met Spanje en op 22 juni wordt de groepsfase afgesloten met een confrontatie met Italië. De Jonge Duivels werken alle drie hun poulematchen af in Reggio Emilia, in het stadion van Serie A-club Sassuolo. De drie groepswinnaars plus de beste tweede (van drie groepen) plaatsen zich voor de halve finales, waaraan ook een olympisch ticket verbonden is.

Bondscoach Johan Walem begreep meteen dat zijn jongens voor een aartsmoeilijke opgave staan. Waar Polen - met Jakub Piotrowski (Genk), Bartosz Kapustka (OH Leuven) en sterspeler Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf) - nog een haalbare kaart lijkt, ogen Spanje en Italië veel moeilijker. Spanje beschikt zoals steeds over een onuitputtelijk reservoir jonge talenten, maar bondscoach Luis de la Fuente nam met Dani Ceballos (Real Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Fabian Ruiz (Napoli) en Pablo Fornals (Villarreal) ook vier spelers in zijn selectie op die al hun debuut maakten bij La Roja. In Italië maakte coach Luigi Di Biagio zijn ambities ook duidelijk door liefst acht (!) spelers op te roepen die al speelden voor de Squadra Azzurra. Het gaat om verdediger Gianluca Mancini (Atalanta), middenvelders Rolando Mandragora (Udinese), Nicolo Barella (Cagliari), Nicolo Zaniolo en Lorenzo Pellegrini (beiden AS Roma), en aanvallers Moise Kean (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina) en Patrick Cutrone (AC Milan). Goed voor het vertrouwen van de Duivels is wel dat ze in oktober vorig jaar in een oefenduel in Italië nog met 0-1 aan het langste eind trokken.

In groep B is Duitsland de grote favoriet. Onze oosterburen treffen Denemarken, Servië en Oostenrijk in de poulefase. Vooral de defensie - met Mannschaft-ervaring - met Benjamin Henrichs (Monaco), Jonathan Tah (Leverkusen) en Lukas Klostermann (Leipzig) oogt indrukwekkend. Bij Servië is Luka Adzic (Anderlecht) een verrassende aanwezige, naast onder meer kersvers Real Madrid-aanvaller Luka Jovic. Voor Denemarken - in maart in een oefenduel nog met 3-2 te sterk voor de Jonge Duivels - is het Genk-duo Joakim Maehle en Marcus Ingvartsen present. Oostenrijk tot slot rekent vooral op spelers uit de eigen competitie.

De laatste groep op het EK, groep C, bestaat uit Engeland, Frankrijk, Roemenië en Kroatië. Belangrijke opmerking bij de aanwezigheid van Engeland op het EK is dat de Engelsen bij plaatsing voor de halve finales geen olympisch ticket verdienen. Engeland behoort op de Olympische Spelen immers tot het Verenigd Koninkrijk. Indien de Engelsen zich plaatsen voor de halve eindstrijd, spelen de twee minst goede tweedes (op drie groepen) nog een play-offwedstrijd voor het laatste olympisch ticket. De ambities van de jonge Three Lions zijn alvast groot. Grote talenten Phil Foden (Manchester City), Ryan Sessegnon (Fulham) en James Maddison (Leicester City) zouden het wel eens erg ver kunnen brengen. Frankrijk lijkt in poule C de grootste concurrent van Engeland. De Fransen tikten vorige week maandag in Le Mans de Jonge Duivels nog van de mat met 3-0 en beschikken met Dayot Upamecano (Leipzig), Matteo Guendouzi (Arsenal) en Moussa Dembélé (Olympique Lyon) in elke linie over topkwaliteit. Kroatië en Roemenië staan dan ook voor lastige opdrachten. Bij Kroatië is Alen Halilovic (Standard) de aanvoerder, ook Marin Jakolis (ex-Moeskroen, -Roeselare en -Virton) speelde nog in België. Roemenië rekent onder meer op Cristian Manea (ex-Moeskroen) en Ianis Hagi, zoon van de legendarische Gheorghe Hagi.

Huzarenstukje

De kwalificatie van de Jonge Duivels voor het EK U21 in Italië en San Marino mag trouwens gerust als een huzarenstukje gezien worden. Het verleden bewijst immers dat plaatsing steeds een hele klus bleek voor onze jonge landgenoten. Het eerste Europees kampioenschap onder 21 jaar werd in 1978 georganiseerd. De eindronde in 2019 is al de 22e en pas voor de derde keer - na 2002 en 2007 - zijn de Belgische beloften van de partij.

Het Belgisch elftal onder achttien jaar werd in mei 1977 Europees kampioen in eigen land, maar hun landgenoten onder 21 jaar hadden aanvankelijk de grootste moeite om zich te kwalificeren voor de eindronde van een EK. De eerste twaalf pogingen liepen faliekant af, pas bij de dertiende poging in 2002 konden de Jonge Duivels zich kwalificeren.

Een team met onder meer Jean-François Gillet, Koen Daerden, Tom Soetaers en Thomas Chatelle plaatste zich voor het eindtoernooi (met acht landen) in Zwitserland. Het toernooi eindigde voor de Belgische beloften in de groepsfase. Frankrijk en latere eindwinnaar Tsjechië bleven het team van bondscoach Jean-François De Sart voor. Er werden drie punten behaald dankzij een 2-1 zege tegen Griekenland. Tegen Tsjechië (1-0) en Frankrijk (2-0) werd telkens nipt verloren.

Het was vervolgens opnieuw vijf jaar wachten voor een nieuwe toernooideelname. Een erg talentvolle generatie kwalificeerde zich voor de eindronde van opnieuw acht landen in Nederland in 2007 (het toernooi vond voor het eerst in een oneven jaar plaats, red.). De selectie van De Sart bulkte ditmaal van jongens die later allemaal Rode Duivel zouden worden. Vaste waarden in de selectie waren onder meer Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Nicolas Lombaerts, Marouane Fellaini en Kevin Mirallas. De piepjonge Axel Witsel (18 jaar) hoorde ook al bij de kern.

In de groepsfase kwamen de Belgen een moeilijke groep met Portugal, Israël en gastland Nederland door. Na een doelpuntenloos gelijkspel op de openingsspeeldag tegen Portugal, wonnen de Jonge Duivels nipt met 1-0 van Israël dankzij een treffer van Mirallas. België speelde die match bijna zeventig minuten met een man minder door een vroege rode kaart van Fellaini. Op de slotspeeldag hadden België en latere eindwinnaar Nederland voldoende aan een gelijkspel om zich beiden te kwalificeren voor de halve finales. De vier landen in de halve eindstrijd plaatsten zich ook automatisch voor het voetbaltoernooi op de Olympische Spelen van Peking in 2008. Na een aangename salonremise eindigde de Derby der Lage Landen op 2-2. Opnieuw Mirallas en Sébastien Pocognoli scoorden. Het avontuur eindigde voor de Belgische beloften in de halve finales door een 2-0 nederlaag tegen Servië, maar iedereen kon tevreden terugblikken.

De epiloog van dit avontuur vond plaats in Peking, waar het beloftenelftal - aangevuld met Vincent Kompany en Moussa Dembélé - opnieuw de halve finales haalde. De troostfinale voor het brons werd met 3-0 verloren van Brazilië.