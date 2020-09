Dompé en Vossen schenken geplaagd Zulte Waregem puntje op Standard YP

27 september 2020

15u22 0 Standard STA STA 2 einde 2 ZWA ZWA Zulte Waregem Belgisch voetbal Zulte Waregem heeft vanmiddag een punt veroverd op het veld van Standard. Dompé en Vossen leken Essevee op Sclessin een deugddoende driepunter te bezorgen, maar invaller Muleka had het laatste woord: 2-2.

Het 0-6-oplawaai van Club Brugge vorige week had toch wel wat gevolgen voor de basiself die Dury vanmiddag de wei in stuurde op Sclessin. Bansen, Govea, Srarfi en Berahino betaalden het gelag, Bostyn, Marcq, Dompé en Vossen kwamen in de ploeg. En vooral die laatste twee zouden hun team prima diensten bewijzen. Dompé mocht al heel vroeg een prima voorzet van Bruno inkoppen tegen een lang onherkenbaar Standard – al zal het roteren van coach Motanier daar ook wel wat mee te maken hebben gehad. ’t Was pas op slag van rusten dat de Rouches hun ware gelaat toonden – Amallah en Cop misten wenkende kansen.

De tweede helft kon eigenlijk niet gekker beginnen. Balikwisha mocht al heel snel scoren na goed voorbereidend werk van Cop, maar of Standard nu écht gelanceerd was? Welnee. Het gejuich was nog niet verstomd of Vossen had er na een hoekschop van weer Dompé – die zijn ex-ploeg dus eigenhandig twee punten afhandig maakte - al 1-2 mogen van maken van zijn bewaker Fai. Essevee leek op weg naar de zege, maar in het slot van de match kopte de ingevallen Muleka een voorzet van Fai voorbij Bostyn. 2-2 dus, waardoor Standard voorlopig derde is met 14 punten uit zeven wedstrijden. Zulte Waregem blijft achter als dertiende met zeven eenheden.



