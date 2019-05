Doldwaas einde van derby: voorzitter (bekend uit ‘The Sky is the Limit’) valt in, doet netten metéén trillen en valt dan in armen Stijn Stijnen TLB

De Limburgse derby tussen Patro Eisden en Sporting Hasselt in Tweede Amateur B heeft een knotsgek einde gekregen. Patro-voorzitter Salar Azimi, bekend als steenrijk zakenman uit ‘The Sky is the Limit’, viel bij een 2-2-stand in de slotfase in en amper drie minuten later maakte hij er vanaf de stip 3-2 van. Om zijn onwaarschijnlijke goal te vieren, viel Azimi in de armen van zijn trainer Stijn Stijnen, maar de vreugde was van korte duur. Hasselt klom nog op 3-3.

Dat Azimi zijn opwachting zou maken in de laatste wedstrijd van het seizoen, was al even duidelijk. Toen Patro enkele maanden geleden tegen een achterstand van tien punten op Hasselt aankeek, stelde Stijnen dat zijn ploeg de koploper nog in zou halen. Azimi geloofde dat niet en het kwam tot een weddenschap. Het duo sprak af dat Azimi in de laatste wedstrijd mee zou doen, als Patro Eisden die achterstand daadwerkelijk zou hebben weggepoetst. En zo geschiedde dus. Patro pakte uiteindelijk zelfs nog de titel en het knappe seizoen kreeg vandaag dus nog een onwaarschijnlijk einde.

De flamboyante Azimi nam eind oktober 2018 traditievoetbalclub Patro Eisden over van de Chinese voorzitter Wayne Woo. Onder Stijnen zette de ploeg een ongelofelijke reeks van 26 ongeslagen wedstrijden neer. Het is wel nog afwachten wat het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) dinsdag zal beslissen inzake de licentie voor de Limburgse club.

