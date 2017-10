Doelpuntenmaker Capon in illuster lijstje met Van Meir, Boffin en Hierro Redactie

Brecht Capon zorgde gisteren voor een uitzonderlijke prestatie door drie keer te scoren in één wedstrijd, als verdediger nota bene. De rechtsachter van KV Oostende is nog maar de derde verdediger in de Belgische competitie die daarin slaagt. De laatste twintig jaar deden slechts zes spelers in de grote buitenlandse competities hem dat voor.

Eén Belgische verdediger lukte daar zelfs twee keer in. Eric Van Meir scoorde in het kampioenenjaar 1997 (tegen Genk) én in 2000 (tegen Aalst) drie keer.

CROCHET PHILIPPE/PHOTO NEWS Van Meir vond regelmatig het doel voor Lierse.

In 2001 trof Danny Boffin drie keer raak toen hij met Sint-Truiden 4-6 ging winnen op Westerlo. Ook Boffin speelde toen als aanvallende vleugelverdediger in een vijfmansdefensie. Twee van de drie doelpunten kwamen wel vanop de strafschopstip.

Boffin in het truitje van STVV.

Belgisch Voetbal In het buitenland: Hierro, Mihajlovic en Naldo

De afgelopen twintig jaar scoorden slechts zes verdedigers een hattrick in degrote buitenlandse competities. Fernando Hierro, clubicoon van Real Madrid, trof in 2002 drie keer raak tegen Zaragoza (3-1 winst. Ook Siniša Mihajlovic scoorde er drie in 1998 voor zijn club Lazio Roma tegen Sampdoria (5-2). De laatste verdediger die een hattrick lukte was de Braziliaan Naldo toen hij met Werder Bremen tegen Frankfurt speelde (2-6) in 2006.

Bij het Duitse Stuttgart maakten ze het zelfs twee keer mee: Ganea in 2002 en Bordón in 2004. Steve Watson maakte met Everton in 2003 in de Premier League een hattrick tegen Leeds United.

EPA Hierro viert de Europese Supercup in 2002.

EPA Mihajlovic met Lazio in actie tegen Parma en Adriano.

SvenSimon Naldo probeert Bailly te verschalken