Dit zijn onze vijf sterren van 1B, maken zij het ook waar op hoogste niveau? MVS/KDC/HML/RVD/DCA

03 mei 2020

11u27 0 Belgisch voetbal ‘t Is soms appelen met peren vergelijken, maar onderstaand lijstje waren voor ons dé vijf sterren van 1B het afgelopen seizoen. Er waren natuurlijk nog kanshebbers, denk maar aan Neven, Vega, Nielsen, Sanyang,... maar dit vijftal sprong er toch nét iets meer uit. Extra criterium dat we hanteerden: de spelers in kwestie mochten nog niet eerder actief zijn in 1A. Wie van onderstaande namen maakt volgend seizoen - wanneer dat ook mag zijn - z’n debuut in de Jupiler Pro League?

1. Raphael Holzhauser (Beerschot)

De meest ervaren krijger in dit lijstje. De Oostenrijkse centrale middenvelder (27) verdiende zijn strepen onder meer in de Bundesliga, afgelopen seizoen was hij - ondanks een aarzelende start - één van de beteren in 1B. Niet van de allersnelsten, maar zowel technisch als qua denken ijzersterk. Heerlijke linkervoet, die alle ballen naar zich toezuigt. Met zeven goals en acht assists had de 28-voudig belofte-international een voetje in bijna 1 op 2 Beerschot-goals. Eind volgend seizoen einde contract.

2. Teddy Teuma (Union)

Door Union ontdekt in de Franse derde klasse. Dé patron van de Brusselaars. Vijf goals en zeven assists liet deze 26-jarige centrale middenvelder optekenen. Los van zijn statistieken ook een enorm loopvermogen, een goeie linkervoet, sterk in de duels en technisch behoorlijk onderlegd. Eind volgend seizoen einde contract, maar daar zit nog een optie voor nog twee seizoenen aan vast.

3. Thomas Henry (OHL)

De topschutter, en misschien wel dé speler van het jaar in 1B. Vijftien rozen, ook drie assists. Superbelangrijk voor OHL en dat beseften ze ook aan Den Dreef. Zag zijn contract opengebroken tot juni 2023. Targetspits die met zijn rug naar doel bijzonder balvast is. De Fransman (25) weet zijn lengte (1m91) bijzonder goed te gebruiken. Goed kopspel en een neus voor goals. Duikt vaak op de juiste plek op in de box.

4. Berke Özer (Westerlo)

19-jarige Turkse jeugdinternational. Werd gehuurd van Fenerbahce. Koos Westerlo boven Liverpool en Manchester City. Zes clean sheets, slechts 23 tegengoals op 22 matchen. Ondanks z’n jonge leeftijd erg veel présence en coachend vermogen. Sterk op z’n lijn. Hier en daar begaat hij nog een jeugdzonde, maar die compenseert hij met vaak belangrijke saves.

5. Loïc Lapoussin (Virton)

Deze Franse aanvallende middenvelder (24) wil graag - al dan niet met Virton - een stap hogerop zetten. Eén van dé revelaties in 1B afgelopen seizoen. Koppelt werkkracht aan een bovengemiddelde techniek, is het gevaarlijkst in de rug van een centrumspits. Houdt wel van een vrije rol. Grootste werkpunt, ondanks behoorlijke stats (5 goals, 4 assists) is zijn efficiëntie. Ook zijn contract loopt af na volgend seizoen.