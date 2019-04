Dit zijn de winnaars van de Gouden 11 speeldag 33 Redactie

10 april 2019

73,5 punten! Van een klinkende overwinning gesproken... Joost Foulon raapte op speeldag 33 vier punten meer bij elkaar dan de runner-up en wint dan ook meer dan verdiend onze LG Smart TV van maar liefst 55 inch. Dat Teixeira van STVV geen punten scoorde, deed er zelfs niet toe. Joost voelde duidelijk dat er voor het Union-duo Selemani-Niakaté een glansrol ging weggelegd zijn tegen Waasland-Beveren. Het tweetal scoorde samen liefst 27,5 punten. Wilt u in de voetsporen van Joost treden? Geen probleem: tot vrijdagavond 20u30 heeft u tijd om op www.gouden11.be een (of meerdere) ploeg(en) in te schrijven voor speeldag 34. Veel succes!

LG Smart TV 55" Joost Foulon

Microsoft Surface 3 Arthur Van Vlem

PilaFoot Smartball Pascal Courtens

PilaFoot Smartball Monique Van Malderen

Nestle Special T Hilde Desmet

Redskull sportoortjes Ivo Dingenen

Ice Watch Pascal Hourez

Jeroen Meus pakket Mario Vanden Berghe

Jeroen Meus pakket Jozef Schroeyen

Jeroen Meus pakket Bande Claude

Domo friteuse Stijn Boelanders

Bodum peper- en zoutmolen Jordi Peeters

Bodum peper- en zoutmolen Ellen Scheepmans

Bodum peper- en zoutmolen Koen Michiels

Gratis ploeg Gouden 11 Sam Hoppenbrouwers

Gratis ploeg Gouden 11 An De Moor

Gratis ploeg Gouden 11 Mich Len

Gratis ploeg Gouden 11 Febe Nouwynck

Gratis ploeg Gouden 11 Stijn De Leener

Gratis ploeg Gouden 11 Eddy Slegers