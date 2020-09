Dit zijn de 10 beste spelers na 4 speeldagen in de Gouden 11



01 september 2020

07u30 0 Gouden 11 De speeltijd is voorbij. We zijn nu vier speeldagen ver dit seizoen en dat betekent dus dat het echte werk kan beginnen. Vanaf volgend competitieweekend is het the real stuff bij de De speeltijd is voorbij. We zijn nu vier speeldagen ver dit seizoen en dat betekent dus dat het echte werk kan beginnen. Vanaf volgend competitieweekend is het the real stuff bij de Gouden 11 : alle tellers worden weer op nul gezet, vanaf nu worden er punten verdiend voor de speeldag- en eindklassementen.

‘Maar wie moet er in mijn ploeg?’, horen we u vragen? Wel, we legden alle wedstrijden van de voorbije vier speeldagen naast elkaar en gingen op zoek naar de top tien van spelers die tot nog toe het beste scoorden. Het leverde enkele verwachte namen maar ook een paar verrassingen en koopjes op. Wie weet heeft u wel een plaats in uw team voor hen?

Zin om je eigen team samen te stellen? Surf snel naar www.gouden11.be en stel er voor 11 september jouw ideale team samen. Lees hier het reglement.

Hét prijsbeest tot nog toe was, weinig verrassend, Raphael Holzhauser. De middenvelder van Beerschot was al goed voor liefst 22 punten. Niemand doet beter. Bovendien is de Oostenrijker met 14 miljoen ook geen dure vogel. Ploegmaat Noubissi is met z’n 13 miljoen nog net iets goedkoper - en de minst dure speler in de top 10. Hij staat gedeeld tweede met Dorian Dessoleil van koploper Charleroi. Met ook nog Penneteau - beste doelman -, Willems, vaste waarde Morioka en Busi zijn de Zebra’s hofleverancier van het lijstje toppers. Ook Fai en Bodart (Standard) en Bruno (Zulte Waregem) scoorden al goed.

Dé verrassing van dit seizoensbegin is echter Daan Heymans van Waasland-Beveren. Met z’n acht miljoen is hij echt spotgoedkoop, maar ondertussen leverde hij wel al 11 punten op. Een andere voltreffer is Samuel Bastien. Met 15 miljoen voor 12 punten in amper 2 matchen is hij prijs-kwaliteit een absolute aanrader. Voor jouw Gouden 11-ploeg moet je 11 basisspelers en 4 invallers kiezen. Maximale kostprijs: 250 miljoen.

TOP TIEN NA 4 SPEELDAGEN

1. Holzhauser 22 punten

2. Dessoleil 19

3. Noubissi 19

4. Penneteau 15

5. Willems 14

6. Fai 14

7. Morioka 13

8. Busi 13

9. Bodart 13

10. Bruno 13

