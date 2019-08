Dit waren de vijf mooiste doelpunten van dit weekend LVE

26 augustus 2019

07u55

Bron: Videohouse 0

Afgelopen weekend werden weer enkele knappe treffers gescoord in de Jupiler Pro League. In bovenstaande video lijsten we de vijf knapste goals op. Op plaats 5 maakt Eric Ocansey (KV Kortrijk) de 0-1 tegen Standard. Plaats 4 is weggekaapt door Kevin Vandendriessche (KV Oostende) met de 2-1 tegen KV Mechelen. De top-3 wordt geopend door Fashion Sakala (KV Oostende), die na de geweldige controle van Canesin de 1-0 tegen KV Mechelen binnen weet te halen. Selim Amallah (Standard) pakt het zilver met de 2-1 tegen KV Kortrijk. En de topper van het weekend is Aly Samatta (KRC Genk), die met het enige doelpunt van de wedstrijd de winst pakte tegen RSC Anderlecht.